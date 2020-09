Prosegue l'appuntamento in tv con Il Paradiso delle signore e venerdì 25 settembre andrà in onda l'ultima puntata di questa settimana della soap opera.

Anche in questo episodio non mancheranno i colpi di scena e l'attenzione sarà posta soprattutto sul giovane Federico Cattaneo, il quale scoprirà la tresca clandestina in corso tra suo padre Luciano e la bella Clelia. Mentre per Marta e Vittorio arriverà una vera e propria 'doccia gelata' in merito all'adozione della bambina che hanno trovato.

La trama de Il Paradiso delle signore del 25 settembre: Rocco si prepara all'esame di licenza elementare

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì pomeriggio racconta che Federico cercherà in tutti i modi di capire cosa c'è tra Luciano e Clelia.

Il ragazzo, infatti, nutre dei sospetti nei confronti del padre e teme che ci sia stato un ritorno di fiamma con la capocommessa. Quindi proverà a chiedere informazioni anche a sua mamma, la quale però svicolerà in tutti i modi le sue domande.

Occhi puntati anche su Rocco, che in questo episodio riceverà una bellissima notizia: il ragazzo al più presto potrà sostenere l'esame per la licenza elementare. A dargli la lieta novella ci penserà Don Saverio e sia Agnese che Armando saranno al settimo cielo per il traguardo che raggiungerà il ragazzo.

Inoltre gli spoiler della puntata di venerdì 25 settembre rivelano che al Paradiso si continuerà a lavorare in maniera serrata per dare vita alla prima creazione per bambini, nata da un'idea di Vittorio.

Intanto proprio quest'ultimo dovrà fare i conti con una spiacevole notizia che riguarderà anche sua moglie Marta. I due coniugi hanno preso in seria considerazione l'ipotesi di adottare la piccola Anna, ma scopriranno di non essere in possesso di tutti i requisiti necessari per far sì che la pratica vada avanti.

Questo per Marta e Vittorio sarà un durissimo colpo da accettare.

Federico assiste al bacio tra Luciano e Clelia

Occhi puntati anche su Ludovica e Riccardo, che in questo episodio saranno al centro di un'accesissima discussione, al termine della quale l'astuta Brancia riuscirà a farsi dire tutta la verità sulla partenza di Umberto.

Il commendatore, però, prima di partire per gli Stai Uniti d'America, metterà al corrente della situazione anche Marta, informandola del rischio che starebbe correndo la contessa Adelaide nelle mani di Achille Ravasi.

Per Federico, invece, arriverà la conferma ufficiale ai suoi sospetti circa la relazione tra suo padre e Clelia. Il giovane Cattaneo, infatti, in questa puntata de Il Paradiso delle signore assisterà alla scena del bacio tra Luciano e la capocommessa: a quel punto, del tutto furibondo, deciderà di affrontare in prima persona suo padre.