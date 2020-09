Nella puntata che è andata in onda ieri a Uomini e Donne c'è stata l'eliminazione di un corteggiatore. Il giovane argentino Facundo è stato fatto uscire definitivamente dalle troniste Antonini Jessica e Sophie Codegoni. Sui social subito si sono scatenati gli utenti per commentare questa decisione che non è stata presa bene. Nello specifico, il pubblico da casa ha condannato le troniste per la modalità utilizzata nel voler mandare a casa il corteggiatore. Tutto questo è accaduto precisamente nella puntata del 22 settembre 2020 su Canale 5, quando Facundo ha raccontato di essersi avvicinato a Jessica soltanto per dirle scusa e per ribadire il discorso espresso nelle scorse puntate.

Ma questo gesto di parlare con la tronista Jessica Antonini, ha portato l'altra tronista Sophie a non voler più conoscere l'argentino ed eliminare quindi il giovane corteggiatore.

U&D, l'argentino Facundo deve lasciare lo studio e Gianni e Maria gli dicono di andare via

Il corteggiatore Facundo, nonostante sia stato eliminato dalle troniste, ha continuato a parlare con Sophie e Jessica. Mentre l'argentino parlava, è intervenuto l'opinionista Gianni Sperti che ha detto a Facundo di lasciare lo studio di Uomini e donne. Sperti ha riferito precisamente queste testuali parole: 'per alzarti e andare a casa non ce l’hai le pa..e. Quanto dobbiamo aspettare prima che tu alzi il c..o e te ne vai?' Facundo è apparso abbastanza perplesso senza capire quello che stava realmente accadendo.

La padrona di casa, Maria De Filippi, ha subito fatto notare all'argentino che entrambe le troniste non avevano più voglia di conoscerlo e che dunque la sua presenza nel talk show non aveva più senso. Ma nonostante l'intervento della padrona di casa, Facundo non si è alzato e Maria De Filippi ha dovuto mettere fine a questa sua conversazione dicendogli: 'se a loro non piaci non posso fare niente… Non so come dirtelo… Se vuoi te lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi andà…Non c’è possibilità...'.

L'argentino Facundo lascia lo studio di Canale 5 e Maria lo invita ad alzarsi dalla sedia

L'eliminazione dell'argentino non è stata presa bene da parte del pubblico che in quel momento stava seguendo la trasmissione su Canale 5. Infatti sui social network, molti utenti hanno manifestato il loro immenso dispiacere scrivendo che le modalità utilizzate non sono state carine.

Infine c'è chi dice anche che Facundo è stato maltrattato da tutti in una maniera vergognosa. Questi sono alcuni commenti che si possono già trovare sui social network. Chissà ora se la redazione del talk show targato Mediaset gli darà presto una nuova possibilità.