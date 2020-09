Venerdì 25 settembre andrà in onda la puntata conclusiva di un'altra settimana de Il Paradiso delle signore e sarà un episodio ricco di emozioni contrastanti. Per Marta e Vittorio arriverà la delusione di non poter adottare Anna, ma non si arrenderanno. Federico, invece, avrà un duro scontro con Luciano perché vedrà il bacio tra lui e Clelia. Infine, per Rocco si avvicinerà il momento dell'esame per la licenza elementare.

Al Paradiso delle signore Ludovica e Riccardo litigheranno per Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di venerdì 25 settembre raccontano che dai Guarnieri ci saranno tensioni tra Riccardo e Ludovica.

I due ragazzi litigheranno a causa del viaggio che Umberto farà per gli Stati Uniti e di cui la Brancia ignora la natura. La futura sposa riuscirà a farsi dire da Guarnieri la verità sulla sua partenza e l'imprenditore parlerà di quello che è successo anche con Marta. Dopo aver scoperto che Adelaide è in pericolo, infatti, Umberto partirà per New York con urgenza. A casa Cattaneo la situazione non sarà più serena, perché Federico avrà forti dubbi sul matrimonio di Silvia e Luciano. Tuttavia, nonostante le domande del figlio, la donna negherà l'esistenza di problemi coniugali. Più tardi, però Federico avrà la risposta che cercava, perché vedrà con i suoi occhi il bacio tra Clelia e Luciano.

Rocco si avvicinerà a conquistare la licenza elementare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 25 settembre rivelano che nella puntata di venerdì Federico reagirà molto male al gesto del padre. Dopo aver visto il bacio tra il ragioniere e la capo commessa, infatti, il ragazzo affronterà con rabbia suo padre.

Nel frattempo, per Rocco arriverà a breve il momento tanto atteso della licenza elementare. Armando e Agnese saranno entusiasti ed emozionati nell'apprendere la notizia da don Saverio, perché il loro incoraggiamento è stato fondamentale per il ragazzo.

La nuova collezione dedicata all'abbigliamento dei bambini, al Paradiso prenderà sempre più piede, ma a deludere ancora una volta i Conti ci sarà una cattiva notizia.

Purtroppo Vittorio e Marta non saranno considerati idonei per poter adottare la piccola Anna, ma l'ottimismo dell'imprenditore persisterà. Il dottor Conti, infatti, non avrà nessuna intenzione di arrendersi al primo ostacolo. Il percorso che i due coniugi intraprenderanno per la loro felicità sarà ricco si ostacoli come già immaginavano, ma questo non potrà fermarli.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è per tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:55. La soap di Rai 1 con le storie che raccontano le vite dei personaggi della Milano del 1961 ha registrato negli anni un ottimo successo di pubblico, superando il milione e mezzo di telespettatori.