Andrà in onda sabato 26 settembre alle 15:05 circa su Canale 5, prima di Verissimo, una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno: Can e Sanem saranno ormai una coppia a tutti gli effetti, ma la loro felicità non è destinata a durare tanto. Infatti, la perfida Aylin, venuta a conoscenza della relazione tra i due comunicherà la cosa ai giornali scandalistici. Lo scopo della perfida donna d'affari sarà quello di mettere in guardia Emre di cui è gelosa. Il minore dei Divit inizierà una relazione con Leyla, ma verrà ricattato da Aylin affinché la interrompa subito.

Nihat e Mevkibe litigano con Aysun e Ihsan

Secondo le anticipazioni, amore e intrighi saranno al centro della puntata di DayDreamer che verrà trasmessa il 26 settembre. Innamorati e uniti più che mai, Can e Sanem decideranno di tenere nascosta la loro relazione a tutti fino a quando la giovane Aydin non troverà il coraggio di raccontare con calma ai suoi genitori di essere fidanzata. Qualcosa però non andrà come previsto: Aysun e Ihsan vedranno la giovane copywriter mentre viene riportata a casa da Can. Ciò basterà alla madre di Muzzafer per scatenare il gossip nel quartiere.

Mevkibe litigherà con la sua ''nemica'' Aysun e lo stesso farà Nihat con Ihsan: i genitori di Sanem negheranno ogni coinvolgimento amoroso della figlia con l'affascinante, quanto ricco, fotografo.

Ma la situazione per la Aydin è destinata a complicarsi sempre di più visto che anche la cattiva Aylin sarà pronta a metterci il suo zampino per rovinare la vita dei due innamorati. Lo scopo di Aylin non sarà solo quello di far lasciare Can e Sanem, ma anche quello di far capire a Emre che se non smetterà di vedere Leyla anche per lui ci saranno guai in arrivo.

Can e Sanem sui giornali scandalistici

Aylin deciderà di rivelare ai giornali scandalistici che Can, affascinante uomo d'affari, ha una relazione sentimentale con Sanem. Oramai la relazione dei due protagonisti della soap turca sarà di dominio pubblico.

Frattanto, Sanem deciderà di confessare finalmente ai genitori la verità sul suo rapporto con Can.

Le cose ancora una volta però prenderanno una piega sbagliata: Nihat e Mevkibe, già sconvolti dai pettegolezzi che circolano nel quartiere, avranno un'altra brutta sorpresa quando vedranno i titoli del giornale di gossip. Le cose per Sanem non si metteranno per nulla bene: ben presto i suoi genitori proibiranno a lei e alla sorella di uscire di casa.