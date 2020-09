Prosegue la programmazione settimanale della soap italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Secondo le anticipazioni televisive degli episodi che saranno mandati in onda da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, Marta e Vittorio conosceranno la madre di Anna. Inizialmente Daniela dirà ad entrambe di non voler tenere la piccola, ma successivamente cambierà idea.

Federico scopre il tradimento di Silvia

Nella puntata di Il Paradiso delle Signore di lunedì 28 settembre, i Conti cercheranno di trovare un pretesto legale per non perdere Anna.

Intanto Federico non tollererà la relazione del padre con Clelia e si mostrerà insofferente nei confronti della madre Silvia, che a suo dire ha accettato il tradimento senza dire nulla. Se la prenderà pure con Roberta, che secondo lui era al corrente di tutto. Intanto Umberto dirà a Riccardo che è giunto a New York e che si metterà alla ricerca di Adelaide, mentre Ludovica non vedrà l'ora di vedere pronto il suo abito da sposa.

Nell'episodio di martedì 29 settembre, Don Saverio comunicherà a Vittorio e Marta il ritrovamento della madre della piccola Anna e che quindi potranno vederla al più presto. Intanto Salvatore e Marcello penseranno a uno stratagemma per aumentare i guadagni del locale e saranno aiutati da Laura.

In tutto questo avverrà l'incontro tra i Conti e Daniela, la madre naturale di Anna e quest'ultima farà capire immediatamente di non avere intenzione di accudire la bambina. Nel frattempo Federico porterà avanti il suo astio nei confronti del padre e tra le altre cose, scoprirà per puro caso che pure Silvia ha tradito Luciano.

Daniela cambia idea e tiene con sé la bambina

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 30 settembre, Clelia si sentirà responsabile degli stravolgimenti avvenuti nella famiglia Cattaneo. Mentre Marta sembrerà essere disposta a tutto, pur di tenere Anna, Vittorio incontrerà Daniela e la donna confermerà di non volerne sapere nulla dell'infante.

Nel frattempo Salvatore e Marcello si adopereranno per mantenere aperta la caffetteria anche di sera, ma avranno degli imprevisti. In tutto questo, Federico maturerà la decisione di separarsi da Roberta, in quanto non crederà più nell'amore.

Nella puntata di giovedì 1 ottobre, tutti i preparativi saranno stati ultimati per l'apertura serale del locale. Ludovica scoprirà che Nicoletta tornerà a Milano dopo la rottura con Cesare, ma inviterà Cosimo di non far sapere niente a Riccardo. Intanto Daniela cambierà idea e comunicherà ai Conti di tenere la bambina, anche se loro potranno farle da padrino e madrina. Purtroppo il giorno del Battesimo la donna non andrà in chiesa, facendo terrorizzare la coppia.

Nicoletta fa visita ai Cattaneo

Secondo le trame di venerdì 2 ottobre, l'apertura serale della caffetteria non si terrà in quanto i ragazzi non avranno ottenuto i relativi permessi. Intanto Cosimo rivelerà a Riccardo che è stato lui a dire alla contessa Adelaide della sua partenza con Nicoletta. Infine Daniela riapparirà nella casa dei Conti insieme ad Anna, mentre la famiglia Cattaneo riceveranno la visita di Nicoletta, che è tornata a Milano.