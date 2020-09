Negli episodi della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore, la Serie TV in onda su Rai 1 alle 15:55, Federico Cattaneo, interpretato da Alessandro Faella lascerà Roberta Pellegrino, alias Federica De Benedittis. Ultimamente, la loro storia è stata messa alla prova dall'intromissione di Marcello Barbieri, del quale Federico si rivela molto geloso.

Federico viene a sapere che Luciano e Clelia hanno ancora una relazione

I sotterfugi e le bugie prima o poi sono destinati a venir fuori a Il Paradiso delle Signore. Luciano, il padre dell'aspirante scrittore e la capo commessa del Paradiso, Clelia Calligaris sono amanti.

E Federico l'ha sempre sospettato, ma ora ne ha avuto la conferma (nella puntata del 25 settembre ha assistito ad un bacio tra i due). Non riuscendo ad accettare questa situazione, Federico cadrà in uno stato di sconforto e allo stesso tempo di rabbia, nei confronti di suo padre. Dopo qualche giorno, il Cattaneo verrà a conoscenza del fatto che anche sua madre Silvia ha avuto delle tresche in passato. Per adesso scoprirà che si è trattato soltanto di un attimo di debolezza e non sospetterà minimamente che quel rapporto ha influito anche sulla sua vita. Federico presto o tardi verrà a sapere di essere il figlio di Umberto Guarnieri?

Questo momento di confusione induce Federico a lasciare Roberta

Secondo le Anticipazioni Tv, una volta perse le proprie basi famigliari, Federico prenderà una decisione improvvisa: lascerà il suo amore Roberta. La coppia si è riconciliata da poco, dopo essersi lasciata per molto tempo. La Venere ha ritenuto opportuno soffocare il suo amore per Marcello e costruirsi un futuro insieme a Federico, il quale l'ha perdonata per il bacio che ha dato al barista mentre lui era fuori Milano.

Ma per loro non ci sarà più storia: l'aspirante scrittore metterà fine alla loro relazione, anche perché sostiene che Roberta è a conoscenza del rapporto clandestino tra suo padre e Clelia. E non riuscirà ad accettarlo, mentre Roberta, sconsolata, si vedrà costretta ad accettare la decisione del suo fidanzato.

Una nuova chance per il Barbieri

Nel contempo, Rocco Amato andrà ad informare Marcello dell'accaduto. Si metterà davvero insieme con la sua amata, dopo aver fatto di tutto per far colpo nel suo cuore? Pietro Masotti alias Marcello Barbieri in una delle ultime interviste rilasciate, ha svelato che nelle nuove puntate, il barista avrà sempre più chances di conquistare la studentessa. Inoltre, Marcello non è più lo stesso da quando Angela Barbieri è partita per l'Australia per stare vicino a suo figlio. Il giovane Barbieri sta soffrendo per la mancanza di sua sorella e per cercare di ritrovare il sorriso si appoggerà a Salvatore. Ma proprio quando tutto sembra andar storto, ecco che si presenterà una nuova possibilità di costruire la sua storia con Roberta, interrotta dal ritorno a Milano di Federico.