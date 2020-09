Il Paradiso delle Signore procede con nuove puntate, sempre emozionanti per il pubblico di Rai 1. Nell'episodio che andrà in onda mercoledì, 30 settembre, Clelia si sentirà profondamente in crisi per i litigi in casa Cattaneo. Vittorio incontrerà Daniela che gli confermerà di non voler tenere Anna con sé, mentre Marta sarà sempre più decisa a combattere per la bambina. In caffetteria l'orario di lavoro si allungherà fino a sera, mentre Federico prenderà la difficile decisione di lasciare Roberta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 30 settembre raccontano che nella puntata di mercoledì ci sarà un confronto tra Federico e i suoi genitori.

Il ragazzo vorrà sentire Luciano e Silvia in merito alla loro crisi matrimoniale, soprattutto dopo aver scoperto che anche sua madre è stata infedele nei confronti di Luciano.

Clelia, nel frattempo, proverà un forte senso di colpa e avrà un crollo emotivo per quanto accadrà a casa Cattaneo. La capocommessa non riuscirà a sopportare l'idea di aver provocato tutto quel dolore in Federico. Quest'ultimo, intanto, maturerà una drastica decisione, dopo aver ascoltato i suoi genitori. A causa della disillusione che proverà nei confronti di qualunque sentimento, il giovane scrittore deciderà di lasciare Roberta, la sua fidanzata storica, dopo aver sofferto tanto per ottenere un riavvicinamento con lei.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì, 30 settembre, rivelano che Marta si sentirà decisa a prendersi cura di Anna e a combattere per questo. Nonostante gli ostacoli dell'adozione, la signora Conti non si lascerà andare allo sconforto e sarà pronta a tutto pur idealizzare il suo sogno di diventare madre.

Vittorio incontrerà Daniela e la donna gli ripeterà che non avrà nessuna intenzione di occuparsi della bambina. Al grande magazzino, nel frattempo, la linea di abbigliamento per i più piccoli comincerà a prendere forma e i preparativi proseguiranno senza sosta.

Salvatore e Marcello si impegneranno per realizzare più guadagni in caffetteria e terranno il locale aperto anche di sera.

Per portare avanti il loro progetto, i ragazzi potranno contare come sempre sul sostegno dei tanti amici del Paradiso. Gli imprevisti, per i giovani imprenditori, saranno tuttavia dietro l'angolo.

Il Paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:55 su Rai 1. Giunta alla quarta stagione, la soap ambientata negli anni Sessanta ha riscosso un ottimo successo di pubblico, superando il milione e mezzo di telespettatori.