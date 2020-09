Dagli spoiler de Il Segreto dal 4 al 9 ottobre si evince che Francisca Montenegro dopo aver fatto la sua prima apparizione in pubblico deluderà Mauricio Godoy, rifiutandosi di riceverlo a La Habana. Matias Castaneda invece non verrà ancora perdonato dalla moglie Marcela Del Molino, poiché continuerà a dubitare della sua fiducia.

Il segreto, trame fino al 9 ottobre: Francisca apprende che Raimundo la sta cercando

Nelle puntate della serie tv in onda da domenica 4 a venerdì 9 ottobre Marcela tra le lacrime farà sapere a Mauricio di essere in dolce attesa. La locandiera si dispererà, nonostante il sindaco sarà felice di aver appreso che diventerà di nuovo madre.

Intanto Carolina consiglierà a Pablo di iniziare a considerarla sua sorella, mentre Isabel e Inigo avranno un brusco chiarimento sulla loro storia d’amore. Nel contempo i cittadini grazie al sindaco si recheranno a La Puebla per assistere alla Corrida. Dopo Rosa, anche Marta e Carolina su consiglio di Manuela scriveranno una lettera alla madre. Alicia dopo aver ascoltato una conversazione tra Adolfo e Tomas, sospetterà che abbiano intenzione di licenziarla. Damian cercherà di capire se Pablo avendo scoperto di essere figlio illegittimo di Ignacio tratterà in maniera diversa gli operai della fabbrica.

Mentre Centeno si renderà conto di essere spiato, Francisca scoprirà tramite Matias e Marcela che suo marito Raimundo ha lasciato di nuovo Puente Viejo per rintracciarla.

A questo punto la storica darkady non farà fatica a capire che la marchesa Isabel non è stata sincera con lei. Ignacio farà sapere al padre di essere pedinato da un suo compagno di caserma che ha bisogno del suo aiuto. Isabel e Rosa faranno degli acquisti insieme: quest’ultima darà l’impressione di gradire la compagnia della suocera.

Ignacio difende Manuela, Marcela continua a dubitare di Matias

Alicia capirà di aver frainteso i fratelli de Los Visos, invece Mauricio quando apprenderà che Francisca è tornata in paese le farà visita a La Habana: a gran sorpresa quest’ultima non riceverà il suo ex capomastro. Rosa scoprirà l’orrendo inganno di Manuela, ovvero che custodisce tutte le missive che lei e le sue sorelle in questi anni hanno scritto per loro madre.

Mauricio non capirà per quale motivo Francisca si sia rifiutata di incontrarlo, e non riuscirà a stare sereno nemmeno quando vedrà Matias e Marcela scambiarsi dei gesti affettuosi. Ignacio prenderà le difese di Manuela, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto.

A questo punto Rosa farà spaventare Adolfo, quando sfogherà la sua rabbia su di lui. Hipolito dopo aver provato il dentifricio prodotto da lui e Onesimo, si ritroverà i denti azzurri. Mauricio avrà un piccolo diverbio con Marta per l’assunzione del medico, invece Ignacio spiegherà alle figlie per quale motivo non ha fatto arrivare loro notizie alla moglie. Il sindaco ancora deluso da Francisca, non prenderà parte alla riunione del consiglio municipale di Puente Viejo per far arrivare un nuovo dottore.

Intanto i Solozabal cominceranno ad adattarsi alla nuova realtà, ma per Pablo e Carolina sarà ancora difficile. Don Filiberto farà perdere le sue tracce, dopo aver usato la nuova pasta dentifricia dei Miranar. Nel frattempo Marcela a causa delle continue provocazioni di Dolores, non riuscirà ancora a fidarsi del marito Matias per averla tradita con Alicia.

Del Molino gelosa di Alicia e Tomas, Isabel respinge Inigo

Successivamente Adolfo continuerà a pensare a Marta, invece Hipolito darà l’impressione di aver trovato una soluzione per pulire i denti macchiati dal suo dentifricio. Carolina tormentata dal pensiero che sua madre prima di essere ricoverata l’abbia aggredita con delle forbici, si farà consolare da Encarnacion e Manuela.

Marcela comincerà a essere gelosa anche del rapporto nato tra Alicia e Tomas.

Intanto Inigo cercherà di riconquistare Isabel promettendole che farà di tutto per renderla felice: quest’ultima continuerà a respingere il corteggiamento di Maqueda e si presenterà alla villa senza alcun preavviso. La marchesa esigerà di vedere subito Ignacio per chiedergli delle spiegazioni riguardanti Pablo: in particolare vorrà sapere della futura quota di eredità che spetterà al giovane quando verrà riconosciuto da lui. Tiburcio e Dolores continueranno a litigare, invece Rosa e Marta faranno pace. Per terminare i dipendenti della fabbrica Solozabal e Urrutia saranno abbastanza nervosi a causa del troppo lavoro.