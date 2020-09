Il Segreto continua a entusiasmare i fan con le anticipazioni ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, Isabel de los Visos tornerà a Puente Viejo dopo un periodo di assenza e scoprirà che i suoi figli Adolfo e Tomas hanno scoperto il suo segreto riguardante Donna Francisca. Frattanto Rosa sarà accecata dalla gelosia per Marta, tanto che finirà per assalirla violentemente. In seguito Pablo cercherà di scoprire l'identità della madre naturale e chiederà aiuto a Urrutia, ma l'uomo non sarà molto disponibile. Poi Marcela confiderà a Mauricio di essere incinta.

Tomas assume Alicia nel ruolo di contabile

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 28 settembre al 2 ottobre, Tomas de los Visos metterà da parte gli attriti e deciderà di assumere Alicia nel ruolo di contabile della miniera. Nel frattempo Adolfo metterà alle strette Marta, ma la donna non si lascerà intimorire, bensì reagirà con coraggio e addirittura minaccerà di usare contro di lui i suoi poteri di consigliera. Successivamente la Marchesa Isabel tornerà a Puente Viejo, ma sarà ignara di ciò che è accaduto durante la sua assenza. Sarà così che Antonita avvertirà la sua padrona del fatto che Adolfo e Tomas hanno scoperto la presenza di Francisca Montenegro presso il padiglione.

Rosa gelosa di Marta

Rosa sarà notevolmente gelosa di sua sorella Marta e finirà per aggredirla fisicamente. Mauricio riuscirà finalmente a raggiungere un buon accordo con Adolfo e Tomas, mentre don Ignacio chiederà ad Urrutia di convincere Pablo a riprendere la sua mansione di sempre presso la fabbrica.

Poi Urrutia si recherà dal giovane Centeno per esaudire i desideri di Solozábal, ma verrà stupito dalle inaspettate richieste del ragazzo. Successivamente Alicia andrà a lavorare alla miniera, per la donna sarà il suo primo giorno e durante lo stesso farà prendere un brutto spavento alla Marchesa Isabel.

Adolfo cerca di sedurre Marta

Pablo si renderà conto che Urrutia è a conoscenza dell'identità di sua madre, così il ragazzo cercherà di insistere il più possibile per scoprire tutta la verità. Nel frattempo Tomas chiarirà a sua madre Isabel il fatto che Alicia è la nuova contabile della miniera. In seguito Inigo scoprirà che la Marchesa è tornata a Puente Viejo e andrà subito a salutarla, ma l'incontro dei due non andrà come sperato dall'uomo, poiché Isabel sarà parecchio fredda nei suoi confronti. Poi Adolfo e Marta si incontreranno presso il municipio del paese e ancora una volta l'uomo cercherà di sedurre la giovane Solozábal. Nel contempo i cugini Miranar cercheranno di proporre la loro pasta dentifricia a tutti i clienti del super Emporio.

Damian contesta i metodi lavorativi di Urrutia

Marta incontrerà Pablo in piazza e proporrà al giovane di fare una passeggiata insieme a lei. Frattanto Matias avrà alcuni sospetti nei confronti di Alicia, così quando la incontrerà gli chiederà spiegazioni riguardo il suo nuovo lavoro alla miniera. Matias, infatti, sarà assai convinto che la donna abbia un chiaro obiettivo in mente. In seguito Damian metterà in atto una protesta a causa dei severi metodi lavorativi imposti da Urrutia e contesterà i pesanti turni che i lavoratori saranno costretti a sopportare per l'aumento della produzione. Nel frattempo Alfonso e Tomas apprezzeranno molto la professionalità di Alicia. Poi Isabel deciderà di parlare a suo figlio Alfonso e consiglierà al giovane di riflettere bene riguardo i suoi sentimenti, prima di sposare Rosa Solozábal.

Donna Francisca stufa di nascondersi

Donna Francisca sarà piuttosto stufa di stare in una sorta di 'esilio', così deciderà di uscire allo scoperto, ma prima sceglierà insieme a sua cugina Isabel un modo originale per fare il suo ritorno tra gli abitanti di Puente Viejo. Nel contempo Marcela deciderà di svelare un segreto a Mauricio e confiderà all'uomo di essere incinta. Dopo aver ascoltato le parole della donna, Mauricio non potrà fare altro che congratularsi con lei, ma Marcela sarà notevolmente disperata. Più tardi Carolina consiglierà a Pablo di arrendersi alla realtà e di considerarla ormai come una sorella. Isabel e Inigo avranno una brutta discussione riguardo la loro relazione, mentre i paesani di Puente Viejo si appresteranno a partire per la Puebla, dove potranno assistere alla Corrida.

Frattanto Carolina ascolterà una conversazione tra Adolfo e Tomas, ma fraintenderà le parole dei due e si convincerà che presto sarà licenziata. Infine, Rosa, Marta e Carolina scriveranno delle lettere alla loro madre, con lo scopo di raccontare alla donna le loro esperienze di vita.