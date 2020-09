Le avventure della soap opera Il Segreto continuano a sorprendere. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 dal 27 settembre al 2 ottobre annunciano che Rosa Solozabal si scaglierà contro Marta, arrivando addirittura alle mani. La secondogenita di Ignacio si arrabbierà con la sorella, poiché crederà che Adolfo de Los Visos abbia smesso di lavorare alla fabbrica a causa sua.

Marcela Del Molino, invece, farà una confessione del tutto inaspettata a Mauricio Godoy. Il sindaco si congratulerà con la locandiera quando gli dirà di essere in stato interessante.

Il segreto, trame al 2/10: Marta furiosa a causa di Adolfo, Alicia assunta alla miniera di Isabel

Nelle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere da domenica 27 settembre a venerdì 2 ottobre, Adolfo si dirà disposto ad aiutare Marta, ma in cambio vorrà avere delle agevolazioni sulle imposte comunali. Quest’ultima verrà a conoscenza che anche Mauricio approva la richiesta del primogenito di Isabel. Intanto Inigo farà sapere a Tomas di aver scoperto che esiste un’altra miniera di ferro in grado di offrire le forniture di minerale a un prezzo minore a Ignacio. A questo punto Adolfo vorrà trovare una soluzione per battere la concorrenza. Solozobal convocherà Mauricio, Don Filiberto e il capitano Huertas per dirgli che vuole riconoscere legalmente Pablo come suo figlio.

I Miranar riceveranno dai re Magi i biglietti per la corrida che si terrà a La Puebla, mentre i due matador Chicuelo e Gitanillo de Triana alloggeranno nell’albergo di Matias e Marcela.

Marta perderà nuovamente le staffe a causa di Adolfo. Tomas invece assumerà Alicia come contabile della miniera, su richiesta della fanciulla.

Adolfo metterà alle strette Marta: quest’ultima non si farà intimorire dalla minaccia del marchesino, infatti risponderà al suo attacco dicendogli di usare i suoi poteri di consigliera sanzionando la miniera. Tomas inviterà il fratello a lasciare la fabbrica, per tornare a gestire la miniera.

Rosa contro Marta, Pablo chiede delle informazioni a Urrutia su sua madre

Gitanillo e Chicuelo, I due toreri ospitati alla locanda dei Castaneda, per ringraziare tutti i cittadini di Puente Viejo oltre a organizzare una capea in una tenuta del paese, offriranno un banchetto in piazza. Tomas e Marcela si faranno delle battute a vicenda, mentre Francisca deciderà di cenare nella sala da pranzo de La Habana con i fratelli de Los Visos. Intanto Matias si complimenterà con Marta per il coraggio avuto durante lo scontro con Adolfo.

Isabel, dopo aver rimesso piede nel quartiere iberico, apprenderà tramite Antonita che i suoi figli sanno che sta ospitando Francisca nel padiglione. Rosa si recherà al municipio senza preavviso e accuserà Marta di essere la colpevole del licenziamento di Adolfo, arrivando ad aggredirla anche fisicamente.

Mauricio, Adolfo e Tomas stringeranno un accordo vantaggioso. I due toreri lasceranno Puente Viejo, mentre Ignacio chiederà a Urrutia di convincere Pablo a tornare in fabbrica.

La marchesa Isabel non la prenderà affatto bene quando vedrà Alicia lavorare nella sua miniera. Pablo dopo aver capito che Urrutia conosce sua madre, esigerà di sapere la verità: quest’ultimo consiglierà al giovane di parlare con suo padre Ignacio. Tomas chiarirà alla madre che Alicia è la nuova contabile della miniera. Inigo riceverà una fredda accoglienza da Isabel, quando la saluterà.

Francisca vuole uscire allo scoperto, Marcela confessa a Mauricio di essere incinta

Adolfo cercherà di sedurre Marta per l’ennesima volta, nell’istante in cui si incontreranno in municipio.

Hipolito e Onesimo cercheranno di convincere i clienti dell’emporio ad acquistare la loro pasta dentifricia, invece Mauricio aiuterà Manuela a liberarsi della nuova pericolosa invenzione. Nel frattempo il sindaco si accorgerà dello strano atteggiamento di Marcela.

Marta convincerà Pablo a passeggiare con lei, mentre Matias pretenderà di sapere da Alicia quali sono le sue vere intenzioni. Damian protesterà per i metodi lavorativi imposti da Urrutia e contesterà i pesanti turni. Isabel consiglierà ad Adolfo di pensarci bene, prima di convolare a nozze con Rosa.

Francisca sarà decisa più che mai a uscire allo scoperto. Encarnation troverà un'arma da fuoco nella camera di Alicia, invece Mauricio con una scusa convocherà Marcela al comune e le chiederà per quale motivo è preoccupata.

Quest’ultima tra le lacrime troverà il coraggio di far sapere al sindaco di essere in dolce attesa. Carolina consiglierà Pablo di arrendersi alla realtà e di cominciare a considerarla sua sorella. Isabel e Inigo non riusciranno a chiarire, mentre i cittadini per merito di Mauricio si recheranno a La Puebla per assistere alla corrida. Oltre a Rosa, anche Marta e Carolina su consiglio di Manuela scriveranno una lettera alla madre per metterla al corrente delle ultime novità. Alicia dopo aver ascoltato una conversazione tra Adolfo e Tomas, si convincerà che vogliono licenziarla. Damian cercherà di scoprire se Pablo, adesso che ha appreso di essere figlio di Ignacio, si comporterà in maniera diversa con i dipendenti della miniera.

Il fratellastro di Marta, Carolina e Rosa si accorgerà di essere spiato da un ragazzo.