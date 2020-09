Nei prossimi episodi italiani dell'appassionante telenovela spagnola Il Segreto nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, uno storico personaggio femminile darà inizio alla sua spietata vendetta. Si tratta di Eulalia Castro (Charo Zapardiel), che decisa a farla pagare a tutti i costi a Francisca Montenegro (Maria Bouzas) comincerà a farla soffrire prendendo di mira Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra).

Gli spoiler dicono che il padre di Emilia, mentre sarà diretto verso una nuova destinazione con la speranza di riuscire a ricongiungersi una volta per tutte con la sua adorata moglie, commetterà il grave errore di chiedere delle indicazioni a Campuzano (Pablo Rivero): quest'ultimo infatti sequestrerà l'ex locandiere su ordine di Eulalia.

Il segreto, spoiler: Francisca alla ricerca del marito Raimundo

Nelle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente, Francisca farà finalmente sapere agli abitanti di Puente Viejo di aver soggiornato a La Habana per parecchi mesi. La dark lady quando apprenderà tramite Marcela (Paula Ballesteros) e Matias (Iván Montes) che suo marito Raimundo è ancora alla sua disperata ricerca, esigerà di ricevere delle spiegazioni da Isabel (Silvia Marsó). Montenegro, decisa a scoprire dove potrebbe essere finito il proprio amato, condurrà delle indagini personali che purtroppo non daranno nessun risultato.

Dietro la sparizione improvvisa dell’ex locandiere ci sarà il coinvolgimento di Eulalia Castro, disposta a tutto per vendicarsi di Francisca per tutto il male che le ha fatto in passato e per non essersi ribellata quando Cristobal Garrigues (Carlos De Austria) la fece rinchiudere in un istituto psichiatrico.

Isabel confessa la verità a Montenegro, Ulloa viene rapito da Campuzano

La situazione finirà per complicarsi ulteriormente quando Isabel mentirà alla sua ospite, negandole di aver incontrato Raimundo nel periodo in cui lei si nascondeva nella sua tenuta. La marchesa, una volta messa alle strette da Francisca, però, non avrà altra scelta oltre a quella di ammettere la verità.

La madre di Tomas e Adolfo giustificherà le sue numerose bugie, precisando a Montenegro di non averle detto nulla dei viaggi di suo marito per non farla uscire allo scoperto, ma soprattutto con l’obiettivo di farle riavere tutte le sue proprietà.

Mentre Francisca darà l’impressione di aver compreso il comportamento di Isabel, la malvagia Eulalia, con l’aiuto del suo fidato scagnozzo Campuzano, riuscirà a rintracciare Raimundo.

Quest’ultimo purtroppo finirà per incontrare il malvivente, che dopo averlo tramortito lo consegnerà alla propria padrona.