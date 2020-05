Il Segreto si avvia verso il suo grande finale in Spagna. Le anticipazioni delle ultime puntate andate in onda in terra iberica sono state un susseguirsi di eventi al cardiopalma.

Alicia è stata presa di mira da Isabel, che ha ordinato agli Arcangeli di porre fine alla sua vita. A nulla serviranno le raccomandazioni di Mauricio e Matias di non recarsi al Municipio e stare al sicuro.

Nel frattempo, Jean Pierre avrà intenzione di abbandonare Isabel tornando in Spagna, spezzandole il cuore per la seconda volta. Inoltre, nelle ultime puntate de Il Segreto, Raimundo ha chiesto a Francisca di compiere l'ultimo, drammatico suo desiderio.

Il Segreto verso il finale in Spagna

Nelle puntate spagnole della soap opera, la caduta di Manuela dalle scale desterà parecchia preoccupazione. Rosa e sua madre cercheranno di deviare i sospetti, ma temeranno che la sventurata possa raccontare la verità una volta che si sarà svegliata.

Nel frattempo, Adolfo vorrà sapere la verità riguardo il passato di Isabel e Jean Pierre, il suo amante francese. Adolfo però, proverà a deviare le sue insistenti domande. Stando alle ultime anticipazioni della soap opera Il Segreto, Rosa e Begona potranno stare tranquille per il momento. Manuela si sveglierà dallo stato di incoscienza, ma non ricorderà assolutamente nulla dell'incidente.

Un matrimonio a Puente Viejo

Nelle puntate de Il Segreto andate in onda in Spagna, la situazione nella fabbrica di Ignacio sarà drammatica. Gli affari andranno male per via dell'assenza di Ramon ed Urrutia, gli unici in grado di tenere sotto controllo le dinamiche. Don Ignacio, Pablo e Jean Pierre metteranno da parte le loro divergenze e proveranno a salvare il salvabile.

Una bella notizia correrà veloce a Puente Viejo: Pablo e Carolina, dopo un lungo fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze. Chi non sarà d'accordo sarà Donna Begona che, come suo marito, crederà che i due abbiano preso una decisione troppo affrettata.

La confessione di Manuela ne Il Segreto

L'amnesia di Manuela sarà solo temporanea.

La sventurata, in un momento di sconforto, confesserà ad Encarnacion la verità sull'incidente: non si è trattato di una caduta, ma è stata Donna Begona a spingerla di proposito giù dalle scale.

Nel frattempo, come svelano gli spoiler de Il Segreto, gli Arcangeli continueranno a tenere sotto stretta osservazione Alicia. La rivoluzionaria capirà di essere in pericolo quando sentirà degli strani rumori provenire dal retro del Municipio. Nella mente di Alicia comincerà ad insinuarsi il terribile dubbio che sia proprio Tomas a volerla uccidere per volere della setta.

Raimundo pronto a porre fine alla sua vita

Isabel sarà disperata quando Jean Pierre le dirà di voler tornare a Parigi e lo pregherà di restare a Puente Viejo per vivere la loro storia d'amore.

Infine, le anticipazioni delle puntate della soap Il Segreto vedranno Francisca allibita di fronte alla richiesta di Raimundo. L'Ulloa, sentendosi un peso per via della sua condizione, esprimerà il desiderio di morire. Ormai, la sua vita non ha più senso ed è solo una penosa sofferenza.