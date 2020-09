Continua a regalare delle forti emozioni la serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno. Nelle prossime settimane di programmazione, finalmente si assisterà al riavvicinamento di Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler). Quest’ultima si pentirà in fretta di essersi fidanzata con Osman Isik (Ali Yagci), con cui arriverà addirittura a parlare di nozze. La sorella di Sanem quando si renderà conto di amare ancora il figlio minore di Aziz lascerà il macellaio, con la consapevolezza che appartengono a due mondi diversi.

Non passerà molto tempo per vedere Lelyla confessare la verità a Emre sulla sua situazione sentimentale, visto che gli dirà che lei e Osman si sono lasciati all'insaputa dei suoi genitori.

DayDreamer, spoiler turchi: Leyla accetta il corteggiamento di Osman

Le anticipazioni turche relative a ciò che accadrà negli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Leyla convinta che Emre sia tornato con la sua ex fidanzata Aylin (Sevcan Yasar) accetterà la corte di Osman. La segretaria della Fikri Harika renderà noto il suo fidanzamento con il macellaio, anche ai genitori Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez). Il giorno seguente però la primogenita degli Aydin apprenderà di essere stata ingannata da Aylin, poiché scoprirà che il figlio minore di Aziz in realtà è libero sentimentalmente. Nonostante ciò la sorella di Sanem rimarrà al fianco di Osman, ma manifesterà un certo turbamento ogni volta che organizzeranno il loro matrimonio.

Successivamente a complicare la situazione ci penserà Melis, una giovane che verrà assunta come segretaria della Fikri Harika da Huma (Ipek Tenolcay). Leyla sin da subito dimostrerà di essere gelosa di Emre, quando le chiederà di dare una mano alla nuova arrivata.

Leyla dice a Emre di essere single

Nel corso di un chiarimento con Osman la figlia maggiore degli Aydin non se la sentirà più di mentire: la fanciulla ammetterà al suo promesso sposo di voler mettere fine alla loro storia d’amore per il fatto di non essere sicura dei suoi sentimenti.

A questo punto Leyla non avrà ancora il coraggio di mettere al corrente i propri familiari della sua scelta, mentre il macellaio non saprà come spiegare alla sorella Ayhan (Ceren Tasci) che non si sposerà più.

In seguito Emre farà sapere alla sua ex segretaria di essersi servito di Melis proprio per scatenare una sua reazione.

Leyla non ci penserà due volte ad essere sincera con il fratello di Can, dicendogli che lei e Osman non formano più una coppia. Anche se la primogenita di Nihat farà capire al suo ex capo di non aver mai smesso di amarlo, gli chiederà di non parlare con nessuno di ciò che gli ha detto, poiché soltanto Sanem (Demet Özdemir) è informata dei fatti.