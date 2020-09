Gli scontri social tra le ex concorrenti di Temptation Island proseguono. Dopo il botta e risposta tra Jessica Battistello e Ilaria Teolis, è intervenuta sulla vicenda anche Katia Fanelli. La "fotonica" ha accusato la romana di essere sparita quando si è fidanzata con Andrea.

Katia attacca Ilaria: 'Le parole del tuo ex erano vere'

Nei giorni scorsi Jessica Battistello, nel rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram, aveva detto che Ilaria Teolis si era allontanata dalla loro cerchia di amicizie senza un valido motivo. L'assicuratrice di Padova aveva aggiunto di aver chiesto un chiarimento in privato all'amica che, però, non le aveva risposto.

In serata era arrivata la replica pubblica di Teolis che, in sintesi, aveva accusato le ex compagne di avventura di Temptation Island di essere alla ricerca del Gossip. Infine Ilaria aveva precisato di avere una vita al di là dei social network e dei pettegolezzi.

Successivamente era intervenuta anche Nunzia Sansone. L'ex compagna di Arcangelo Bianco aveva fatto notare che Ilarial, dopo essersi fidanzata con Andrea, si era distaccata dalle sue amiche.

In queste ore ha detto la sua anche Katia Fanelli. Tramite Instagram Stories, la 26enne romagnola si è schierata dalla parte di Jessica e Nunzia, scrivendo: "Mi sono stufata di essere presa in giro". Quindi ha spiegato che finora era rimasta in silenzio per non alimentare ulteriori polemiche.

L'ex compagna di Vittorio Collina ha lasciato intendere che Ilaria Teolis senza alcuna spiegazione ha deciso di non seguirla più su Instagram. Ha smentito di non averla contattata per la sua festa di compleanno, dicendo di avere ancora il messaggio vocale contenente l'invito anche se per adesso preferisce non farlo ascoltare.

Katia a questo punto ha chiamato in causa anche Massimo Colantoni, ex partner di Ilaria: "A malincuore, ad oggi dico che tutte le parole uscite dalla bocca del suo ex erano vere". La giovane ha svelato che in passato in più di un'occasione ha difeso Teolis dagli attacchi dell'ex fidanzato, ma evidentemente si era sbagliata.

Infine la "fotonica" ha rivelato che Ilaria Teolis si è distaccata dal gruppo di amiche formatosi dopo Temptation Island nel momento in cui ha intrapreso la sua relazione. Infine ha detto di non essere interessata al gossip, altrimenti avrebbe parlato prima e avrebbe detto molte più cose. Quindi ha invitato il compagno della romana ad evitare di fare il suo "avvocato difensore".

La stoccata di Massimo Colantoni: 'Sta uscendo la verità'

In seguito alla querelle scatenatasi tra le ex concorrenti di Temptation Island, Massimo Colantoni ha lanciato una stoccata all'ex fidanzata. Il 28enne capitolino ha detto su Instagram che con il tempo viene sempre fuori la verità sul comportamento delle persone.

A questo punto ci si chiede se Ilaria Teolis replicherà alla frecciatina dell'ex compagno, anche perché in passato i due già si sono resi protagonisti di alcuni botta e risposta a distanza.