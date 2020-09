Jessica Battistello e Ilaria Teolis hanno dato adito ad un battibecco tramite i social network. Teolis ha affermato su Instagram di non essere interessata al mondo del Gossip e di avere altri impegni più importanti nella sua vita quotidiana. Battistello a sua volta ha replicato scrivendo che non sopporta le persone false e ipocrite.

Lo sfogo di Ilaria: 'Viviamo in un mondo dove il gossip è sempre in prima pagina'

Giovedì 10 settembre Jessica Battistello ha interagito con i suoi follower su Instagram. Quando le è stato chiesto perché Ilaria si è un po' allontanata dalle altre ragazze con cui ha condiviso l'esperienza di Temptation Island, la consulente assicurativa ha risposto che lei in realtà non ha mai avuto un grande rapporto di amicizia con Teolis.

Inoltre ha aggiunto di aver chiesto anche un chiarimento ad Ilaria, ma lei non le avrebbe risposto.

In serata è arrivata la replica di Ilaria Teolis. La 25enne ha scritto: "Durante la mia giornata ho una vita al di fuori di Instagram". L'ex concorrente di Temptation Island ha precisato di avere un lavoro e un fidanzato che la rende felice, e per questo motivo non ha tempo per pensare alle cose futili. Quindi ha proseguito affermando: "Viviamo in un mondo dove il gossip è sempre in prima pagina".

La 25enne ha poi concluso il suo intervento dicendo: "Sono abbastanza adulta da prendere qualsiasi tipo di decisione da sola". Infine ha invitato tutti a godersi maggiormente le cose belle della vita.

La replica di Battistello: 'Non ho mai fatto gossip perché non mi piace'

Sentitasi chiamata in causa dalle parole di Ilaria Teolis (che non l'ha menzionata direttamente nel suo post di Instagram) Jessica Battistello ha fornito la sua versione dei fatti. L'assicuratrice originaria di Pordenone ha esordito così: "Ci sono tre cose che non posso proprio sopportare, sono l'ipocrisia, la falsità e la presunzione".

Subito dopo ha spiegato che non si è mai interessata al gossip perché non le piace e, non a caso, quando è stato pubblicato un articolo su di lei sul portale Isa & Chia ha chiesto che fosse rimosso.

Battistello ha quindi evidenziato di aver risposto semplicemente e con educazione ad una domanda di un fan su Instragram.

Ha aggiunto che aveva chiesto un chiarimento (a Ilaria Teolis, ndr) in privato ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Dopo un po' però proprio la persona che aveva contattato ha preferito risponderle pubblicamente, e a questo punto Jessica ha detto: "Forse il gossip interessa proprio a quella che finge di snobbarlo".

Inoltre Jessica Battistello ha manifestato dei dubbi su alcuni interventi sui social presumibilmente di Ilaria (poiché ha continuato a non nominarla direttamente). Ha scritto che questa persona di solito vende dei prodotti su Instagram "senza scriverne il prezzo" e poi dice che sono scontati. A suo parere si tratta di una sorta di "presa in giro". Nelle battute conclusive della sua controreplica, l'ex fidanzata di Andrea Filomena ha scritto: "Spero che questo sipario si concluda qui" e poi ha invitato tutti coloro che hanno qualcosa da dirle a raggiungerla in privato "senza bisogno del pubblico".