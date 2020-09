L'allieva 4 a rischio cancellazione dai palinsesti della rete ammiraglia Rai. Alla vigilia del debutto della terza stagione, in onda dal 27 settembre in prima visione assoluta, i due attori protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, non escludono che questa potrebbe essere l'ultima serie che andrebbe così a chiudere il capitolo di questa fortunatissima fiction che ha sempre ottenuto risultati d'ascolto molto importanti in prime time.

A rischio chiusura la fiction L'allieva 4 con Mastronardi-Guanciale

Intervistati entrambi da 'Tvblog, la Guanciale e Mastronardi non hanno smentito i rumors circolati nel corso dell'estate sui vari siti televisivi, circa la chiusura della fiction con la terza serie.

In particolar modo Lino Guanciale ha ammesso che con la trama dei 12 nuovi episodi che sono stati realizzati, è stato fatto un bel lavoro per cercare di chiudere tanti fili di questa storia lasciandosi andare ad un laconico "poi vedremo" che tuttavia non sembra promettere nulla di positivo.

Stessa situazione anche per la Mastronardi, che nel momento in cui le è stato chiesto se questa fosse davvero l'ultima stagione di sempre della fiction ha glissato con un "non lo so, può essere, vedremo".

Nel corso dell'intervista concessa a TvBlog, inoltre, la Mastronardi non ha escluso la possibilità di una quarta stagione che non la veda nelle vesti di protagonista assoluta (così come è stato nel corso di queste tre fortunatissime serie).

"La vedrei e sosterrei anche la nuova protagonista", ha dichiarato l'attrice che tuttavia non ha saputo fornire il nome dell'attrice in grado di prendere il suo posto nella Serie TV di Rai 1.

In attesa del futuro de L'allieva 4, inizia la terza serie in tv

Insomma il futuro de L'allieva 4 sembra essere seriamente a rischio, anche se al momento i numerosi fan possono godersi i nuovi appuntamenti previsti la domenica sera su Rai 1, i quali si preannunciano decisamente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena e pathos.

I riflettori saranno ben puntati sulla coppia Alice-Claudio, che arriveranno ad una svolta cruciale del loro rapporto sentimentale. Conforti, infatti, deciderà di compiere un passo importante e chiederà ad Alice di diventare sua moglie a tutti gli effetti. Una proposta di matrimonio in pieno stile Claudio, che tuttavia renderà felice la sua fidanzata.

Le anticipazioni de L'allieva 3: Sandro ammaliato da Alice

Tuttavia la situazione tra i due si complicherà già nel corso della seconda puntata della terza stagione, in programma il 4 ottobre su Rai 1. Le anticipazioni sulla trama rivelano che Alice, sopraffatta dal lavoro, dimenticherà un appuntamento fissato con Claudio e questa dimenticanza non sarà ben accetta dal Conforti.

Come se non bastasse, poi, sul posto di lavoro arriverà Sandro che fin dal primo momento mostrerà un certo interesse nei confronti della Allevi. E con il passare del tempo, si noterà sempre più l'interesse del ragazzo tanto da essere sempre più affascinato e attratto da Alice. Come reagirà Claudio? L'arrivo di Sandro potrebbe mettere a rischio il matrimonio?

Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.