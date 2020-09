Gli spoiler della soap opera turca DayDreamer si preannunciano ricchi di novità per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda sabato 3 ottobre alle ore 14:45 su Canale 5, Emre verrà ricattato da Aylin Yükselen, la donna sorprenderà l'uomo mentre è intento a scambiarsi un bacio appassionato con Leyla, così penserà subito di approfittare della situazione e lo minaccerà. Più tardi Sanem prenderà un'improvvisa decisione e confesserà a sua madre la sua relazione con Can, Mevkibe inizialmente sarà stupita dalla notizia e si arrabbierà ma poi sembrerà più tranquilla e dirà alla figlia di godersi il suo amore.

Aylin ricatta Emre

Nella puntata di DayDreamer che verrà trasmessa il 3 ottobre, Can, dopo essere stato immortalato insieme a Ceyda da alcuni fotografi appostati all'esterno del ristorante dove stava pranzando, cercherà di continuare al meglio la propria relazione con Sanem, la quale prenderà una decisione personale del tutto improvvisa.

Intanto Emre si godrà al meglio la sua relazione d'amore con Leyla, fino a quando Aylin non vedrà l'uomo intento a baciare la sua amata, così penserà subito di ricattarlo: la donna intimerà al minore dei Divit di lasciare Leyla, altrimenti lei andrà da Can e gli farà ascoltare la registrazione in cui Emre sembra complottare contro il fratello insieme a Simeon Fabbri e Mine.

Sanem confessa a Mevkibe di essere fidanzata con Can

Dopo il ricatto subito da parte di Aylin, Emre non saprà come comportarsi e si sentirà messo con le spalle al muro, così vorrà trovare un modo per non rovinare il rapporto con suo fratello Can. Nel frattempo Sanem sarà assai stufa di tutti i sotterfugi del suo fidanzato, così prenderà coraggio e confesserà a sua madre di avere una storia d'amore con Can.

In un primo momento Mevkibe sarà molto turbata dalla scoperta, ma poi si tranquillizzerà e riuscirà ad accettare il fatto che la figlia abbia instaurato un rapporto intimo con il fotografo.

Successivamente Emre penserà che la soluzione migliore sia quella di lasciare Leyla, poiché non riuscirà a trovare altri modi per fermare Aylin.

Mevkibe vuole incontrare Can

Mevkibe sarà desiderosa di avere un confronto con Can, così da accertarsi dei suoi sentimenti nei confronti di Sanem. Nel frattempo Can scoprirà che la sua amata ha rivelato alla madre del loro fidanzamento, l'uomo non si arrabbierà, anzi sarà molto felice del fatto che Sanem sia uscita allo scoperto. Il fotografo sarà desideroso di confessare anche ai dipendenti della Fikri Harika del suo fidanzamento con la donna, soprattutto per mettere fine ai pettegolezzi nati nell'ultimo periodo presso l'agenzia.

Infine, Sanem commetterà un errore a causa della sua sbadataggine e farà cadere le pietre lunari tanto care a Can.