Oggi, domenica 13 settembre, sono trapelati nuovi dettagli sulla movimentata vita amorosa di Andrea Iannone. Ospite del programma pomeridiano di Barbara D'Urso, Soleil Sorgè ha rivelato particolari ancora sconosciuti del suo breve rapporto col pilota. Sebbene sostenga di voler fare carriera stando lontana dal Gossip, poche ore fa la giovane ha anche raccontato di avere un flirt con un uomo molto conosciuto che vive all'estero.

Le nuove dichiarazioni di Soleil su Andrea Iannone

A meno di una settimana di distanza dalla pubblicazione dell'intervista che ha rilasciato a Chi, Soleil è tornata a parlare di Andrea Iannone e di quello che è successo tra loro in Sardegna.

Ospite alla prima puntata di Domenica Live, infatti, la ragazza ha ribadito che tra lei e il motociclista non c'è stato assolutamente nulla, ma soltanto perché è stata lei a non volere. L'influencer di origini americane ha confermato quando detto alla rivista di gossip: "Non starei mai con uno che è stato con la mia ex cognata Belen, è una questione di rispetto".

Se tra la Sorgè e l'abruzzese non è scoccata la scintilla, però, è anche perché lei sostiene di non essere minimamente attratta fisicamente: "È indubbiamente un bell'uomo, ma non è proprio il mio tipo. Non mi piace e lo sa benissimo".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche fatto sapere che sia lei che Andrea si erano accorti dei paparazzi quando sono stati fotografati a pranzo insieme in vacanza, ma erano tranquilli perché non c'era nulla di più di una piacevole amicizia.

Soleil si contraddice: respinge il gossip ma parla ancora di Iannone

Davanti a Barbara D'Urso, oggi Soleil ha spiegato perché ha detto che Iannone è una persona in cerca di visibilità. "Sono stanca che si parli di me solo per le mie relazioni. In passato ho sbagliato io a stare con personaggi come Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez.

Adesso dico basta".

Sebbene sostenga di volersi allontanare il più possibile dal mondo del gossip, poche ore fa la Sorgè ha rivelato particolari interessanti sulla sua brevissima amicizia col pilota di Moto Gp. Alla conduttrice di Domenica Live che metteva in discussione l'interesse che lo sportivo avrebbe provato per lei, la bella influencer ha raccontato: "In realtà mi ha chiamata alle 5 di mattina.

Io ero in giro con le mie amiche e gli ho detto che non mi sembrava il caso".

Quando la D'Urso ha provato a giustificare Iannone dicendo che forse voleva vederla a quell'ora per un'uscita in amicizia, Soleil ha aggiunto: "No, lui mi avrebbe voluto. Anche perché mi ha detto esplicitamente altro".

Nuovi rumors sulla vita privata di Soleil dopo Iannone

Dopo aver parlato a lungo di quello che è successo tra lei e Iannone in Sardegna e al rientro a Milano sullo stesso volo, Soleil ha provato a chiarire che d'ora in avanti non trapelerà più nessun gossip sul suo conto perché lei starà attenta affinché la sua vita privata rimanga tale. Forse contraddicendosi, però, in diretta a Domenica Live la giovane ha raccontato di aver avuto un flirt estivo con un uomo a detta sua molto più famoso dell'ex di Belen; di questa frequentazione, però, non si è mai saputo nulla fino ad oggi.

Barbara D'Urso ha provato ad indagare sull'identità del ragazzo misterioso della Sorgè, ma quest'ultima si è limitata a dire che vive all'estero (quindi il loro è un amore a distanza) e che è qualche anno più grande di lei. L'influencer è riuscita a strappare un altro invito alla conduttrice Mediaset quando le ha promesso che avrebbe rivelato il nome della persona che ha frequentato durante le vacanze soltanto in una delle prossime puntate del suo programma.