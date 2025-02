Visto che manca un mese alla fine del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez stanno cominciato a pensare a come sarà la loro vita lontano dalle telecamere. La modella ha messo in chiaro sin da subito che il fidanzato non dovrà dare troppa confidenza alle altre donne, soprattutto quando lei non sarà nei paraggi. Il discorso della concorrente, però, ha scatenato i commenti dei fan più scettici sulla solidità di questa coppia.

I paletti lontano dalle telecamere

Tra poche settimane il Grande Fratello finirà e alcuni concorrenti stanno già fantasticando su quello che faranno quando torneranno alla libertà.

L'altra sera Helena ha risposto in modo particolare quando Javier le ha chiesto: "Quindi stai dicendo che non posso andare a ballare con i miei amici?".

"No, puoi. La verità è che non mi fido delle donne, non di te", ha replicato la modella con un tono un po' scettico.

Quando Martinez le ha detto che non ballerà e non parlerà con nessuna ragazza quando farà serata senza di lei, Prestes ha chiarito: "Puoi parlare, ma non troppo vicino. Fuori stai attento, con la scusa del bicchiere si avvicinano all'orecchio, quello no".

"Fai quello che vuoi, ma stai attento", ha concluso la 34enne.

Il parere degli spettatori

Il dialogo tra Helena e Javier su come gestiranno la loro relazione fuori dalla casa del Grande Fratello, ha animato la discussione anche sui social network.

"Ma è pazza, non è uno scherzo", "Lui scapperà dopo due giorni, con il turbo", "Ma perché è convinta che ci sono donne che lo vogliono?", "Non si dovrebbe fidare di lui, non delle donne", "Javier non vede l'ora di uscire per non vederla più", "Possessiva e ossessiva", "Lui si fa mettere i piedi in testa, che tristezza", "Lui non sa cosa lo aspetta", "Ha 34 anni ma fa discorsi da 12enne", "La recita continua", "Fuori non dureranno nemmeno 48 ore", hanno scritto alcuni fan su X.

L'astio nei confronti di Zeudi

Anche se ora è felice con Javier, Helena non perde mai l'occasione per criticare Zeudi per come si è comportata con lei nelle ultime settimane.

La modella di origini brasiliane, infatti, è convinta che Di Palma avrebbe flirtato con lei solo per stare al centro dell'attenzione e per andare avanti il più possibile nel gioco.

Anche l'ex Miss Italia nutre molti dubbi sugli helevier, tant'è che nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello ha detto che Prestes e Martinez starebbero insieme solo per strategia e per attrazione fisica.

Il 24 febbraio, inoltre, i fan avranno la possibilità di scegliere la prima finalista donna di quest'edizione e sia Helena che Zeudi sono considerate favorite assieme a Shaila.