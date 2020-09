Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap Il Paradiso delle Signore, di cui giovedì 24 settembre andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che sarà un episodio cruciale per Umberto, il quale si renderà conto di dover agire in prima persona per poter salvare la vita della sua amata contessa Adelaide, che si trova in viaggio di nozze con Achille Ravasi. Intanto tra Clelia e Luciano ci sarà un netto riavvicinamento dopo la crisi che li ha visti protagonisti per le bugie dette dalla donna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 24 settembre: Umberto parte per salvare la contessa

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 24 settembre su Rai 1 rivelano che Umberto continuerà a guardare con grande attenzione la cartolina che gli è stata recapitata dalla contessa. Dopo giorni di assoluto silenzio, Adelaide è tornata a farsi sentire e lo ha fatto con questa cartolina dove si intravede uno scorcio dell'Arizona.

Umberto si renderà conto che il timbro postale apportato sulla cartolina avrà qualcosa di strano che desterà i suoi sospetti. E poi ancora il Guarnieri rileggerà con estrema attenzione il testo scritto da Adelaide e firmato anche da Achille Ravasi.

L'uomo si renderà conto che in quelle poche righe si nasconde un messaggio ben più importante, che ha voluto mandare la contessa ai suoi familiari. Gli spoiler della soap opera rivelano che Umberto capirà che in realtà quella di Adelaide è una vera e propria richiesta di aiuto che ha fatto per poter essere salvata.

Un messaggio criptico che verrà ben decifrato da Umberto, il quale non ci penserà su due volte e deciderà di mettersi subito in viaggio per gli Stati Uniti d'America. Il suo scopo, infatti, sarà quello di capire come sta davvero la situazione e quindi di mettere in salvo la vita della donna che ama profondamente.

Clelia e Luciano si rivedono dopo la discussione

E così Umberto partirà per gli Usa ma preferirà mantenere un certo riserbo: nessuno saprà della sua imminente partenza, fatta eccezione per Riccardo, che verrà informato dallo stesso Guarnieri. Cosa succederà a questo punto? Riuscirà a riportare in Italia la contessa, mettendola in salvo dal perfido Ravasi?

E poi ancora gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in onda giovedì 24 settembre, rivelano che Luciano rivedrà per la prima volta Clelia dopo l'accesa discussione che hanno avuto per le bugie raccontate dalla donna al ragioniere. Il primo passo verrà compiuto dalla capocommessa, la quale prometterà al suo amato che da questo momento in poi non ci saranno più segreti e bugie tra di loro e gli chiederà perdono per il torto fatto.