Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno molte novità. In particolare, Antonito scoprirà che sua moglie Lolita sarà gravemente malata e nessuno dei medici avrà una cura per salvarla. Questa disgrazia capiterà in un momento già molto delicato per la coppia, visto e considerato che Casado verrà trasportata in ospedale dopo aver perso i sensi durante un litigio con il marito. Infatti, la donna vedrà delle foto in cui Antonito e la sua collega di lavoro Natalia saranno in atteggiamenti intim e poi li scoprirà insieme.

Antonito riceverà la notizia che per sua moglie non ci saranno speranze, però l'uomo non si darà pace e alla fine riuscirà a trovare una cura sperimentale che potrebbe salvarela donna.

Antonito troverà una cura sperimentale per sua moglie

Nel frattempo, Lolita si rassegnerà alla morte, mentre Antonito non si arrenderà e cercherà delle soluzioni. In particolare, Palacios non vorrà starsene fermo e farà di tutto per salvare sua moglie. Il politico infatti troverà il medico Santiago Ramon y Cajal. Quest'ultimo confesserà ad Antonito che esiste una cura sperimentale che potrebbe curare sua moglie. La donna accetterà di fare da cavia e così le speranze di guarigione per lei aumenteranno notevolmente.

Infatti, nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Casado inizierà la cura sperimentale, però ci vorrà del tempo prima che possa avere delle risposte. Poco dopo però i Palacios saranno disperati, in quanto non vedranno miglioramenti nella salute della donna.

Antonito sarà senza speranze, ma poi Lolita si risveglierà

Il premio Nobel darà una nuova dose della medicina sperimentale a Lolita e allo stesso tempo cercherà di confortare la famiglia Palacios come meglio può. Nel frattempo, Antonito avrà il cuore spezzato e temerà che le cure del dottore stiano fallendo.

Proprio per questo motivo, il politico inizierà a convincersi del fatto che Lolita lo lascerà per sempre. Poi, però, proprio quando tutto sembrava perduto, Casado si risveglierà nella sua stanza d'ospedale.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi di Una vita su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sulla soap opera, per capire se la cura sperimentale di Santiago Ramón y Cajal avrà funzionato e se avrà salvato la vita di Lolita.

Intanto, per chi non avesse avuto modo di vedere tutte le puntate in diretta televisiva, ci sarà la possibilità di recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.