Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Brooke Logan, Donna e Hope non risulteranno donatrici compatibili per Katie. Poi, però arriverà un misterioso donatore che salverà la vita alla donna: si tratta di Flo.

Katie avrà bisogno di un donatore per salvarsi la vita

Katie Logan si ritroverà in condizioni davvero critiche, in quanto ha scoperto di avere una grave insufficienza renale e di lì a poco potrebbe morire.

Infatti, per la donna l'unica via per sopravvivere sarà quella di trovare un donare compatibile e sottoporsi a un trapianto. In generale, quelli che hanno le maggiori possibilità di risultare compatibili sono i familiari, purtroppo per Katie non sarà il suo caso, in quanto Donna e Hope saranno incompatibili e si attenderà solo l'esito del test di Brooke.

Successivamente, all'ospedale la dottoressa Devis annuncerà che anche Brooke non è un donatore compatibile e il responso sarà negativo anche per Bill. A Katie rimarrà l'ultima soluzione: sottoporsi ad una dialisi nella speranza di trovare al più presto un donatore per il trapianto. Purtroppo però i tempi di attesa sono di circa quattro o cinque anni e Logan, a causa della sua malattia, non avrà tutto questo tempo da vivere.

Flo potrebbe essere il donatore compatibile che salverà la vita di Katie

La povera Katie sarà disperata e non farà altro che piangere, in quanto non si sentirà pronta per dire addio alla sua famiglia e soprattutto non vorrà lasciare suo figlio. A quel punto, Bill tenterà ogni strada possibile, tra cui quella di ottenere un avanzamento in lista, in cambio di soldi.

La dottoressa Davis però chiarirà che non sarà possibile fare questo tipo di accordo e quindi ai Logan non resterà che sperare

Poco dopo si saprà che manca ancora l'ultimo familiare che non avrà ancora effettuato il test di compatibilità: Flo Fulton. Infatti, quest'ultima e Shauna saranno le ultime a scoprire della situazione delicata di Katie e la madre di Flo vedrà in questa tragedia, un'occasione di riscatto per sua figlia per essere riaccettata dai Logan.

Flo però non sarà dello stesso parere della madre e anche se vorrebbe salvare sua zia, teme che Katie possa rifiutare il suo aiuto. Nonostante ciò Shauna insisterà affinché sua figlia si sottoponga al test e così alla fine Flo tenterà solo per salvare la vita di Katie.

Secondo gli ultimi spoiler sarà proprio lei il misterioso donatore compatibile che salverà la vita a Katie. Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi di Beautiful su Canale 5 per scoprire ulteriori novità e come reagirà la minore delle sorelle Logan quando scoprirà che Flo è il suo donatore.