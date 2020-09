I nuovi spoiler de Il Segreto riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda martedì 22 settembre su Canale 5, Ignacio Solozabal interpretato dall'attore spagnolo Manuel Regueiro, farà una sorprendente rivelazione all'ex fidanzato di sua figlia Carolina, Pablo Centero. L'uomo confesserà al giovane di essere il suo vero padre, Pablo sarà assai meravigliato delle parole di Ignacio e non saprà come reagire, ma si renderà conto che la sua storia d'amore con Carolina non potrà mai avere un futuro, poiché la donna è sua sorella. Frattanto anche Carolina sarà notevolmente sconvolta e non riuscirà a credere di essere la sorella del suo amato.

Ignacio fa una confessione a Pablo

Nella puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 22 settembre, Ignacio Solozabal confesserà finalmente il suo segreto: l'uomo in realtà è il padre di Pablo e lo confesserà al ragazzo. Dopo l'assurda scoperta Pablo sarà assai turbato, il giovane inoltre scoprirà di essere il frutto di una relazione extraconiugale, pertanto la sua amata Carolina in realtà è sua sorella. Sarà così che Pablo capirà il motivo per il quale non può iniziare una relazione amorosa con la ragazza. Più tardi anche le altre due sorelle di Carolina, Marta e Rosa e la governante Manuela Sánchez verranno a conoscenza degli ultimi fatti: la reazione delle tre sarà di assoluto stupore.

Donna Francisca ha un malore

Donna Francisca avrà un malore, così Tomas chiamerà subito un medico per farla visitare. Più tardi il giovane De los Visos vorrà scoprire di più riguardo sua madre, poiché non ha avuto più notizie di lei, così l'uomo comincerà a fare diverse domande ad Antonita, la donna però non soddisferà la curiosità del giovane, bensì rifiuterà di rispondere a tutte le domande riguardanti Isabel, poiché vorrà rimanere fedele alla Marchesa fino alla fine.

Nel frattempo Alicia e Damian saranno parecchio insistenti con Matias, poiché i due vorranno avere informazioni sulla reale situazione dei sindacalisti arrestati, così l'uomo farà di tutto per indagare a riguardo.

Dolores vittima di uno scherzo

Successivamente Dolores sarà assai felice di trascorrere la notte di Capodanno in grande stile e comincerà a prepararsi per il particolare evento, ma all'improvviso la donna riceverà uno scherzo inaspettato da parte dei suoi familiari.

Infine Donna Francisca sarà visitata dal medico e dovrà attendere i risultati, nel frattempo la Montenegro farà di tutto per estorcere delle informazioni ad Antonita riguardo la Marchesa Isabel, ma la domestica ancora una volta non vorrà tradire la nobildonna e non dirà nulla sul suo conto, nonostante l'insistenza di Francisca.