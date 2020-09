Gli spoiler della soap opera Il Segreto riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, Don Ignacio farà di tutto per cercare di aiutare Pablo e andrà a parlare con il giudice della sua sorte. In seguito Pablo tornerà a casa e racconterà a Carolina tutta la situazione, ma i due saranno costretti a lasciarsi per il bene del ragazzo. Alicia e Damian cercheranno di rapire Adolfo e Tomas, ma non ci riusciranno, poiché verranno fermati da Matias. Successivamente Francisca Montenegro comincerà a dubitare delle buone intenzioni della marchesa Isabel de los Visos.

Spoiler Il segreto: Pablo cerca di fuggire

Nelle puntate de Il segreto, trasmesse dal 7 all'11 settembre, Don Ignacio si esporrà parecchio per cercare di salvare Pablo e andrà a trattare direttamente con il capitano Huertas per evitare l'arresto del ragazzo, così gli offrirà una motivazione valida per la sua diserzione. In seguito Huertas accetterà di accompagnare Ignacio dal giudice, ma Pablo ormai assalito dalla paura non sopporterà l'attesa e cercherà di fuggire, fortunatamente Carolina riuscirà a bloccare la fuga dell'uomo.

Adolfo e Thomas saranno molto curiosi di entrare nel padiglione, ma la marchesa glielo impedirà. In seguito Urrutia avviserà Alicia di quanto accaduto a Pablo e gli racconterà tutti i dettagli della situazione.

Alicia, però, si schiererà dalla parte dei repubblicani e considererà Pablo soltanto come un traditore.

Alicia e Damian organizzano il rapimento di Adolfo e Tomas

Alicia e Damian saranno intenti a organizzare il rapimento di Adolfo e Tomas. Matias scoprirà che Alicia nasconde qualcosa e cercherà d'indagare, mentre Hipolito riuscirà a ottenere da Mauricio la sala municipale per la veglia funebre di Onesimo.

Successivamente Don Ignacio e Pablo torneranno a casa dopo aver incontrato il giudice, così Ignacio dirà a Pablo quale prezzo dovrà ancora pagare. Pablo racconterà tutto a Carolina e insieme a lei si renderà conto del grande rischio che corre restando a Puente Viejo. Così i due, seppur a malincuore, decideranno di lasciarsi per sempre.

La marchesa Isabel de los Visos si accorgerà che tra Adolfo e Marta c'è qualcosa che va oltre un semplice rapporto tra due cognati, ma la donna non sembrerà essere molto turbata della scoperta, anzi sarà disposta ad approvare un'eventuale relazione clandestina tra i due.

Donna Francisca discute con Isabel

La famiglia Miranar e i paesani metteranno in scena la veglia funebre di Onesimo, ma Gunther avrà ancora molti dubbi riguardo al decesso dell'uomo e farà qualcosa d'inaspettato per cercare di scoprire la verità. Nel frattempo il sindacato farà recapitare le armi ad Alicia e Damian, poi i due metteranno in atto il loro piano e cercheranno di rapire Adolfo e Tomas, ma falliranno poiché Matias arriverà al momento giusto e li bloccherà.

Successivamente la marchesa Isabel e Donna Francisca avranno una brutta discussione, pertanto quest'ultima inizierà a dubitare delle buone intenzioni della nobildonna. Il capitano Huertas riuscirà a convincere Gunther del fatto che Onesimo sia realmente deceduto, così l'uomo deciderà di lasciare Puente Viejo. In seguito Inigo proporrà a Isabel di accompagnarlo a risolvere alcuni problemi burocratici, con lo scopo di trascorrere del tempo insieme come una vera coppia.

Huertas consiglierà a Pablo di rimanere a Puente Viejo per evitare ripercussioni da parte dei compagni di caserma che ha denunciato. Onesimo, intanto, vorrà trovare un modo per aumentare i suoi guadagni, così penserà di produrre la pasta dentifricia in proprio.

Infine Francisca deciderà di terminare il suo ritiro a casa di Isabel, mentre quest'ultima riceverà una telefonata misteriosa che la metterà di buon umore.