Le anticipazioni della soap opera Il Segreto sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, a Puente Viejo arriveranno le festività natalizie, pertanto tutti quanti saranno impegnati ad organizzare la notte della vigilia.

Don Ignacio per l'occasione, inviterà Adolfo e Tomas a cenare insieme, ma uno dei due fratelli non accetterà l'invito dell'uomo. Poco dopo Adolfo sarà costretto ad avvisare Rosa del fatto che suo fratello ha rifiutato l'invito a cena del padre, per tale ragione non potrà mangiare insieme a lei la notte della vigilia, la donna non prenderà molto bene la notizia.

Successivamente tutti i paesani si incontreranno in piazza per gli auguri di mezzanotte e poi si recheranno insieme in chiesa. Nel contempo Francisca vorrà fuggire dal padiglione de La Habana.

Spoiler Il Segreto: Onesimo vince alla lotteria

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 14 al 18 settembre, Mauricio offrirà a don Ignacio Solozabal una posizione nel Consiglio comunale che verrà formato a Puente Viejo, ma l'uomo rifiuterà la proposta ricevuta.

Nel frattempo Tomas sarà convinto che sua madre Isabel voglia mandare Adolfo a lavorare da don Ignacio, con l'unico scopo di avere un infiltrato a casa del suo nemico. Per tale ragione Tomas avviserà il fratello di suoi sospetti. In seguito Onesimo vincerà alla lotteria giocando i numeri di Dolores, pertanto l'uomo prenderà un'onesta decisione: rinuncerà alla restituzione del prestito fatto alla donna, affinché essa possa pagare le multe che tanto la turbano.

Il Segreto: Isabel dice a Inigo di essere una donna libera

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Isabel de los Visos si sentirà alquanto oppressa da Inigo e ricorderà all'uomo di essere una donna libera, pertanto non dovrà rendergli conto di nulla.

Nel frattempo Pablo si ribellerà agli ordini di don Ignacio, poi l'uomo deciderà di non partire e di rimanere a Puente Viejo.

Più tardi Isabel partirà e non avviserà in alcun modo sua cugina Francisca, così la affiderà alle cure di Antonita.

Nel contempo don Ignacio riuscirà a convincere Pablo che per salvarsi l'unica soluzione sia quella di partire segretamente per l'America, poi Solozabal inviterà Tomas e Adolfo a cenare insieme la notte della vigilia, ma il primo dei due rifiuterà subito l'invito.

Poco dopo Matias racconterà ad Alicia di essere diventato consigliere comunale.

Anticipazioni Il Segreto: Marta vuole aiutare i poveri

Adolfo si metterà parecchio in mostra con la sua preparazione tecnica presso la fabbrica di don Ignacio, ma nonostante la sue ottime competenze Jesús Urrutia continuerà a dubitare di lui. Intanto Dolores riuscirà finalmente a pagare tutte le multe che erano rimaste arretrate da tempo, poi la donna sarà impegnata ad aiutare Tiburcio, il quale avrà nostalgia del suo amico Meliton.

Successivamente Marta accompagnerà Mauricio a far visita ai più bisognosi di Puente Viejo, subito dopo la particolare esperienza la donna scoprirà i valori più importanti della vita e deciderà di impegnarsi per migliorare le condizioni di vita dei poveri.

Nel frattempo Adolfo avviserà Rosa del fatto che non cenerà insieme a lei la notte della vigilia, dopo aver appreso la notizia la donna sarà assai turbata. Adolfo, invece, cenerà insieme a suo fratello Tomas e Inigo presso la Habana. Poi Matias chiederà perdono a Marcela per tutti gli sbagli commessi in precedenza sia con lei che con Camelia.

Francisca cerca di fuggire dal padiglione

Nelle prossime puntate de Il Segreto, tutti i paesani di Puente Viejo si ritroveranno in piazza a mezzanotte per scambiarsi gli auguri e per andare insieme in chiesa.

Intanto don Ignacio cercherà di mettersi in contatto con sua moglie in Austria. Alicia, invece, si confronterà con Matias e dopo l'incontro capirà che la soluzione migliore sia quella di allontanarsi il prima possibile dall'uomo.

Poi Marta confermerà a Mauricio di voler far parte del Consiglio comunale per aiutare i più bisognosi. Infine, Donna Francisca sarà convinta di essere prigioniera di Isabel, così escogiterà un piano per fuggire dal padiglione di La Habana e si servirà di Antonita per portare a termine il proprio obiettivo.