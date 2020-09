Gran finale di The Good Doctor 3 su Rai 2 in programma per il 15 settembre. Le anticipazioni rivelano che la città di San Josè verrà devastata da un terremoto. I feriti invaderanno l'ospedale e Shaun, insieme ai colleghi, sarà impegnato nel difficile tentativo di salvare quante più vite possibili.

Nel frattempo, continuano le vicende sentimentali di Shaun, reduce da una pesante discussione con Lea. Amicizia o amore? Dopo il finale di stagione, arriverà la quarta edizione del fortunato medical drama, già confermato per la stagione autunnale sulla ABC e le cui puntate tratteranno anche il tema del coronavirus.

Anticipazioni ultima puntata The Good Doctor del 15 settembre

Shaun e Lea sembrano giunti ad un punto di non ritorno. Il fatto che la ragazza si sia allontanata dopo la cena romantica organizzata per lei ha gettato Murphy nella confusione. Shaun cerca come sempre di risolvere in maniera razionale i suoi problemi sentimentali gettandosi nel lavoro e nella ricerca scientifica, ma stavolta sembra non riuscire a pensare ad altro.

Negli ultimi due episodi di The Good Doctor, "Dolore" e "Ti amo", che andranno in onda in prima visione assoluta su Rai 2 il 15 settembre alle 21:20 circa, Shaun e i colleghi devono far fronte ad un'emergenza inaspettata dovuta alle conseguenze del terremoto. Ce la faranno a reggere la tensione?

Emergenza al Saint Bonaventure Hospital

Stando alle anticipazioni dell'ultima puntata di The Good Doctor, la città di Saint Josè verrà svegliata da un forte terremoto. Nel giro di poche ore l'ospedale si riempirà di feriti e ambulanze, mandando in tilt lo staff medico. Anche parte dei colleghi di Shaun riporterà importanti conseguenze e la situazione non sarà affatto facile da gestire.

Nella prima parte dell'episodio "Dolore", Neil ed Aaron stanno partecipando ad un evento di beneficenza quando, all'improvviso, una scossa di terremoto semina il panico. Le loro stesse vite saranno in pericolo.

Lotta contro il tempo

Come raccontano le anticipazioni della puntata di The Good Doctor in programma per il 15 settembre, Shaun e i colleghi dovranno fare in fretta per salvare le vite dei pazienti arrivati al Saint Bonaventure hospital.

Tra questi ci sono anche dei dottori dello staff.

Il secondo episodio, ''Ti amo'', vedrà il dottor Murphy e gli altri medici rimasti incolumi mettere a rischio la loro stessa vita pur di arginare il pericolo. Shaun dovrà inoltre risolvere la situazione con Lea, rimasta in sospeso tra amicizia e amore. La quarta stagione di The Good Doctor dovrebbe andare in onda sulla Rai, anche se non c'è la conferma ufficiale. Sulla ABC le nuove puntate prenderanno il via invece nel mese di ottobre.

Freddie Highmore in una nuova serie Tv sulla Rai

I fan del dottor Shaun Murphy potranno comunque rivedere presto l'attore nel cast della serie Tv "Leonardo" prevista per il 2021 su Rai 1. Nel frattempo, è possibile rivedere tutte le puntate della Serie TV The Good Doctor accedendo alla piattaforma Rai Play.