Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera del pomeriggio che verrà trasmessa dal 14 al 18 settembre 2020 in prima visione assoluta. Anche in questa nuova settimana di messa in onda non mancheranno i colpi di scena: Marta e Vittorio, per esempio, saranno alle prese con la bambina neonata che hanno trovato davanti all'ingresso del grande magazzino, mentre Gabriella continuerà a subire la corte di Cosimo, che non avrà alcuna intenzione di fare un 'passo indietro'.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 14 al 18 settembre: Umberto indaga su Adelaide

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 settembre 2020 rivelano che Marta e Vittorio, dopo essersi presi cura della piccola Anna, la bambina che hanno trovato davanti al negozio, riusciranno finalmente ad ottenere la custodia della piccola.

Tra Luciano e Clelia, invece, continuerà ad esserci un clima di forte tensione dopo che il ragioniere ha scoperto gli inganni da parte della donna di cui è innamorato. Proprio per questo motivo che Luciano deciderà di andare a Bari. Umberto, invece, continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti di Adelaide, nonostante il telegramma che la contessa ha fatto recapitare in Italia, Guarnieri deciderà di indagare sulle sorti della contessa. Come se non bastasse, poi, arriverà a fare una scoperta riguardante il passato di Achille Ravasi, che lo lascerà perplesso.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore rivelano che si tornerà a parlare anche della 'love story' in corso tra Gabriella e Cosimo.

Il giovane Bergamini continuerà a 'pressare' la Venere, che tuttavia non cederà a questa corte serrata.

Roberta ancora divisa tra Federico e Marcello

Intanto al Paradiso arriverà una nuova Venere: si chiama Laura e fin dal primo momento sarà molto vicina a Salvatore, ancora disperato per la fine della sua relazione con Gabriella.

Situazione complicata anche per Roberta, la quale si renderà conto che è giunto il momento di fare chiarezza nel suo cuore e con i suoi sentimenti. La donna, infatti, si troverà ancora divisa tra Federico e Marcello che aumenteranno ancora di più i loro sforzi per riuscire a conquistarla. Chi dei due riuscirà ad avere la meglio?

Intanto per Riccardo si avvicinerà il momento delle nozze con Ludovica, anche se lui penserà all'impresa cui ha deciso di dedicarsi. Il giovane Guarnieri, inoltre, proverà in tutti i modi a far riavvicinare Angela a Matteo, il bambino che dovette dare in adozione. Sentirà di doverglielo dopo averla delusa nella vicenda con la Brancia.