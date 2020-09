Al Bano è pronto a tornare sul piccolo schermo, in un programma musicale. L'artista di Cellino San Marco ha dichiarato alla rivista Sogno, di essere uno dei coach del programma The Voice Senior.

Le dichiarazioni di Carrisi

Intervistato dal magazine Sogno, Albano Carrisi ha confidato di tornare in televisione. Il cantante 77enne ricoprirà il ruolo di coach nel programma di Rai 1 The Voice Senior. In realtà non è la prima volta che l'ex marito di Romina Power ricopre un ruolo del genere. Di recente l'artista era stato l'ospite d'onore insieme alla sua ex moglie ad Amici. Nel 2018 invece, aveva indossato i panni del coach nel programma analogo The Voice.

Quest'anno lo storico talent targato Rai ha avuto un salto di qualità. In primis ha visto lo spostamento dal secondo canale della rete ammiraglia al primo. Inoltre, la conduzione è stata affidata ad Antonella Clerici che dopo un periodo di stop tornerà sul piccolo schermo in prima serata. Al contrario delle edizioni precedenti, The Voice vedrà sfidarsi dei cantanti Senior anziché degli artisti emergenti in cerca di una svolta professionale. L'ultima volta che Carrisi è stato coach nel talent musicale, una delle allieve della sua squadra era arrivata sul gradino più alto del podio.

Nel corso dell'intervista Al Bano ha parlato anche dei suoi progetti di lavoro per il futuro. Il 77enne pugliese infatti, nel 2021 si vede sul palco del teatro Ariston.

Carrisi ha spiegato che sta già lavorando ad un brano da presentare alla giuria. Il cantante questa volta non vuole partecipare come ospite d'onore ma vuole essere in gara con tutti gli altri big. A questo punto la palla passa in mano al direttore artistico Amadeus e allo staff della kermesse canora.

Carrisi non sposerà Loredana Lecciso

Di recente Albano Carrisi è intervenuto nel format radiofonico "I Lunatici" condotto dal duo Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Tra i vari argomenti trattati il 77enne ha smentito di convolare a nozze con la sua attuale compagnia: "Non c'è in programma nulla di simile per i prossimi trent'anni".

L'artista ha ribadito di essere felice al fianco di Loredana Lecciso, dunque, non c'è alcun bisogno di suggellare il loro amore con un matrimonio. A detta del Carrisi, Loredana è una intelligente. Nonostante in passato tra Albano e la showgirl leccese ci siano stati dei dissapori, adesso i due hanno risolto ogni tipo di problema e sono tornati a formare una splendida famiglia insieme ai loro due figli.

In merito al rapporto con l'ex moglie Romina Power, il diretto interessato ha tagliato corto: "Tra noi c'è una grande amicizia adesso e questo è un grande traguardo". Insomma, il cantante ha escluso a priori un ipotetico ritorno di fiamma con l'artista italo-americana.