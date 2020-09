Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione 2020/2021 di Uomini e donne per Gemma Galgani: la dama è stata attaccata prima da Tina Cipollari per il lifting al quale si è sottoposta, e poi da Nicola Vivarelli per aver scelto di interrompere bruscamente la loro conoscenza durante l'estate. Il giovane cavaliere, in particolare, si è lasciato andare ad un'esternazione piuttosto polemica quando ha realizzato che la torinese ha preferito restare chiusa in casa per mesi (probabilmente per non rovinare la sorpresa del nuovo viso ai telespettatori), anziché incontrarlo e portare avanti il loro rapporto.

Il nuovo volto di Gemma a Uomini e donne

È da poco terminata la prima puntata di Uomini e donne dopo l'estate: il dating-show, infatti, è tornato in onda con un colpo di scena riguardante la veterana Gemma Galgani. La dama a luglio scorso si è sottoposta a un intervento chirurgico per ringiovanire il suo aspetto, e questa notizia ha sia spiazzato che fatto arrabbiare la "rivale" Tina Cipollari. Tra le due, infatti, c'è stato un acceso battibecco dopo che la torinese ha fatto il suo trionfale ingresso in studio: dopo una lunga serie di filmati che hanno documentato i vari step del lifting che ha fatto, la 70enne si è mostrata davanti alle telecamere con un viso tutto nuovo.

Gianni Sperti si è complimentato con la protagonista del trono over dicendole che sembra più giovane, ma i suoi tratti somatici sono rimasti gli stessi dopo l'operazione; di parere diverso, invece, è stata la bionda vamp che ha attaccato Gemma dandole dell'incoerente.

"Hai sempre criticato le donne che erano rifatte e ora lo fai anche tu? Ma quanto sei falsa", ha detto Tina. "Ho cambiato idea, volevo che il mio volto si avvicinasse alla mia età mentale e non a quella anagrafica", ha replicato la Galgani.

La rottura tra Nicola e Gemma a Uomini e donne

Dopo aver commentato il nuovo aspetto della Galgani, i protagonisti di Uomini e donne hanno spostato la loro attenzione sulla sua storia con Nicola Vivarelli, iniziata la scorsa primavera nonostante a separare i due ci siano quasi 50 anni di differenza.

La conoscenza tra Sirius e Gemma, però, si è interrotta bruscamente a luglio, ovvero quando lei si è sottoposta all'intervento per ringiovanire il suo viso. Probabilmente per evitare che qualcuno scoprisse in anticipo del lifting, la torinese è rimasta chiusa in casa per più di un mese.

Il cavaliere si è lamentato parecchio della sparizione della dama e, preso dall'ira, a un certo punto ha dichiarato: "Permetti che mi dà fastidio se io vengo rifiutato da una 70enne?

Un ragazzo abbastanza piacevole di 26 anni che viene rifiutato può dare fastidio". La protagonista del trono over ha reagito male a queste affermazioni e ha deciso di porre fine alla frequentazione con il giovane che, di tutta risposta, ha accettato l'invito a ballare di Valentina Autiero.

I commenti dei fan di Uomini e donne sul lifting di Gemma

Nell'attesa di scoprire se tra la Galgani e Sirius sia davvero tutto finito, i fan di Uomini e Donne hanno preferito commentare il nuovo volto che la dama ha sfoggiato oggi, lunedì 7 settembre al rientro dalle vacanze. A circa un mese e mezzo dall'intervento, infatti, Gemma è apparsa serena e contenta del risultato che ha ottenuto dopo il lifting. Un po' più polemici, invece, sono stati alcuni spettatori, che sui social network hanno fatto notare che il ritocchino che ha fatto la torinese farebbe risaltare ancora di più il suo già pronunciato naso.

"Il dottore ha fatto un miracolo, ma poteva intervenire anche sul naso già che c'era", è il parere che hanno condiviso alcuni telespettatori durante la messa in onda della prima puntata della nuova stagione del dating-show.