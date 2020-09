È da poco terminata una nuova registrazione di Uomini e Donne, e sui social network stanno trapelando le prime anticipazioni di quello che è accaduto in studio tra i protagonisti del Trono Over e tra i ragazzi più giovani. Gemma Galgani ha monopolizzato l'attenzione litigando prima con Tina Cipollari e poi con Nicola Vivarelli. Anche oggi, giovedì 3 settembre, non c'era nessuna coppia (o ex) come ospite della puntata che sarà trasmessa su Canale 5 attorno alla fine del mese.

Anticipazioni sulla terza puntata di Uomini e Donne

È la pagina Instagram "Uominiedonneclassicoeover" la prima ad aggiornare i fan del dating-show sulla registrazione che c'è stata oggi a Cinecittà.

Lorenzo Pugnaloni, dunque, ha riportato le anticipazioni secondo le quali sarebbe stata ancora una volta Gemma Galgani la protagonista assoluta della puntata che Maria De Filippi ha condotto il 3 settembre.

La dama, infatti, ha litigato in modo acceso con Tina Cipollari: le due se ne sono dette di tutti i colori e l'opinionista ha riportato in studio la "mummia", ovvero il pupazzo che ha fatto realizzare per prendere in giro la sua storica "antagonista".

La sfuriata della vamp contro la torinese ha entusiasmato il pubblico presente, tant'è che molte persone si sono alzate in piedi per applaudire lo sfogo della romana contro la sua "rivale".

Gemma e Sirius ai ferri corti a Uomini e Donne

Le discussioni con Tina, non sono state le uniche che Gemma ha avuto oggi agli studi Elios: le anticipazioni che ha riportato una pagina Instagram che si occupa di Uomini e Donne, infatti, informa i curiosi degli scontri verbali che ci sono stati nelle scorse ore tra la Galgani e l'ex Nicola Vivarelli.

Contrariamente a quello che si è ipotizzato qualche giorno fa, Sirius non ha fatto un'esterna con Valentina Autiero: il giovane cavaliere ha incontrato due ragazze che avevano scritto alla redazione appositamente per conoscere lui, ma entrambe sono state mandate a casa.

La dama torinese, invece, continua a frequentare il signore che ha incontrato una settimana fa per la prima volta: le uscite tra i due procedono bene e senza intoppi per il momento.

Un altro protagonista del Trono Over che è stato preso di mira dalla Cipollari nella registrazione del 3 settembre, è Armando Incarnato: l'opinionista ha inveito contro il napoletano con il supporto della maggior parte del pubblico presente.

Nessun ospite oggi a Uomini e Donne

Le altre anticipazioni che ha fornito la pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover" sulla registrazione odierna del dating-show Mediaset, riguardano i percorsi dei tronisti giovani e l'assenza di ospiti in studio.

I quattro ragazzi che la redazione ha scelto per la stagione 2020/2021 del Trono Classico (la 18enne Sophie Codegoni, il ristoratore Davide, il fisioterapista Gianluca e la mamma Jessica), hanno continuano ad approfondire la conoscenza di alcuni loro corteggiatori, ma per ora non emerge nessun interesse in particolare.

Esattamente come è accaduto qualche giorno fa, anche il 3 settembre non c'era nessun ospite ad animare la puntata: Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Veronica Ursida e Giovanni Longobarsi (freschi di rottura) non hanno preso parte all'appuntamento che Maria De Filippi ha condotto poche ore fa.

Il programma che permette a ragazzi e signori di trovare l'anima gemella, tornerà in onda su Canale 5 lunedì 7 settembre: la prima puntata che sarà trasmessa è quella registrata la scorsa settimana, ovvero quella in cui Gemma ha ammesso di essersi sottoposta ad un lifting al viso durante l'estate per avere un aspetto più giovanile.