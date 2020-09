Mancano poche ore al ritorno in televisione di uno dei programmi più amati dal pubblico: la nuova stagione di U&D debutterà oggi, lunedì 7 settembre, con una puntata quasi interamente dedicata a Gemma Galgani. Le anticipazioni della registrazione avvenuta qualche giorno fa, aggiornano i telespettatori del lifting al quale si è sottoposta la dama durante le vacanze, che rappresenterebbe anche una delle cause della fine della conoscenza con Nicola Vivarelli.

Gemma torna a U&D con un viso più giovane

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: alle ore 14:45 di oggi, 7 settembre, tutti potranno vedere il nuovo volto di Gemma Galgani.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda questo pomeriggio (registrata una decina di giorni fa), fanno sapere che la torinese rientrerà agli studi Elios regalando un colpo di scena ai presenti: durante l'estate, la 70enne si è sottoposta ad un lifting al viso.

Maria De Filippi mostrerà un video contenente i vari step che la dama ha dovuto affrontare prima di ricorrere alla chirurgia, i cui effetti finali si potranno vedere a breve. Fino ad ora, infatti, non è trapelata nessuna immagine esclusiva del nuovo aspetto della protagonista del Trono Over.

La decisione di Gemma di ringiovanire parte del suo corpo, susciterà non pochi malumori soprattutto tra i suoi detrattori: Tina Cipollari, ad esempio, si scaglierà contro la storica rivale con parole forti già dalla prima puntata della stagione 2020/2021 del dating-show.

Nicola e Gemma: idillio finito al rientro a U&D

Dopo aver mostrato a tutti il suo nuovo viso, Gemma confermerà davanti alle telecamere la fine della sua frequentazione con Nicola Vivarelli. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 7 settembre, infatti, informano i telespettatori di U&D delle accese discussioni che avranno la Galgani e Sirius su come è terminato il loro rapporto: lui la accuserà di averlo usato, lei replicherà dicendo che tra loro non c'era nessun futuro.

Il cavaliere 26enne, inoltre, perderà le staffe quando la torinese ammetterà di essere improvvisamente sparita dalla sua vita quando ha cominciato a sottoporsi agli interventi di chirurgia per migliorare il suo volto.

L'addio tra lui e la dama, però, aprirà nuove possibilità per l'ufficiale di Marina di trovare l'amore nel dating-show: il ragazzo, infatti, non lascerà il programma ma entrerà a far parte del cast fisso del Trono Over.

Gli ospiti e i grandi assenti della prima di U&D

La prima puntata della nuova stagione di U&D, proseguirà con l'aggiornamento di quello che è successo in estate tra alcuni ex protagonisti. Enzo Capo e Pamela Barretta, ad esempio, torneranno in studio per confermare la loro rottura e per rinfacciarsi le mancanze che entrambi hanno avuto quando stavano insieme.

Anche gli ex Giovanna Abate e Sammy Hassan si scontreranno sui motivi che li hanno portati a lasciarsi a poche settimane dalla scelta: tra i due voleranno parole grosse e non riusciranno a trovare un accordo o un punto d'incontro.

Chi, invece, non figurerà nel cast del Trono Over sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i fan del dating-show erano quasi certi che l'ex coppia partecipasse ad almeno una puntata per spiegare perché si sono detti addio a maggio scorso ma, stando alle anticipazioni che sono trapelate dalle prime tre registrazioni, questo non è ancora successo.

Tra oggi e i prossimi giorni, inoltre, Maria De Filippi presenterà al pubblico in studio e a quello a casa i quattro nuovi tronisti: Sophie, Jessica, Davide e Gianluca, tutti alla loro prima esperienza televisiva e pronti per innamorarsi.