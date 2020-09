Stanno trapelando nuove indiscrezioni su quello che è accaduto ieri, venerdì 11 settembre, negli studi di Uomini e donne. I blog di Gossip e le pagine Instagram che si occupando dei protagonisti del dating show, informano i telespettatori dei primi scontri che sono avvenuti tra i cavalieri dell'Over e i giovani tronisti: Armando ha litigato con Gianluca per Lucrezia, Davide ha attaccato Nicola per via di Selene. La 18enne Sophie, intanto, è richiesta da circa 200 ragazzi: in settimana visionerà i suoi aspiranti corteggiatori e sceglierà chi di loro potrà incontrarla davanti alle telecamere.

Gemma chiude con Paolo e fa pace con Nicola a U&D

Ieri, venerdì 11 settembre, è stata registrata una puntata di Uomini e Donne che il pubblico potrà vedere in tv tra qualche settimana. In rete, però, sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i vari protagonisti del cast che, dovendo "convivere" agli Elios, stanno iniziando ad intrecciare i loro percorsi.

La frequentazione tra Gemma Galgani e il signor Paolo è finita: sono stati i due a comunicarlo davanti alle telecamere dopo che è stata mandata in onda la loro ultima esterna. Il cavaliere ha raccontato che tra lui e la torinese c'è stato un bacio "umido" (così è stato definito dai protagonisti del cast), ovvero appassionato, ma in entrambi non è scattata la scintilla dopo questo contatto fisico.

La dama del Trono Over, dunque, è di nuovo single per la gioia di Tina Cipollari, che ieri ha festeggiato in modo incontrollato quando ha scoperto che la sua "rivale" era stata scaricata per l'ennesima volta da un corteggiatore.

Una piccola bella notizia, però, la 70enne l'ha avuta nelle scorse ore: Nicola Vivarelli, infatti, le ha regalato una rosa bianca per seppellire l'ascia di guerra ed intraprendere con lei un pacifico rapporto d'amicizia.

Armando e Sirius interessati alle giovani a U&D

Anche nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, a farla da padrona sono state le liti: Armando Incarnato, ad esempio, si è scontrato a lungo col tronista Gianluca De Matteis per una bella corteggiatrice.

Si è saputo, infatti, che il cavaliere in settimana è uscito con la giovane Lucrezia, la stessa per la quale il romano non ha mai nascosto di provare un forte interesse.

Di fronte all'indecisione della ragazza, il protagonista del Trono Classico l'ha messa di fronte ad una scelta: ha sette giorni di tempo per decidere se continuare a frequentare il napoletano oppure lui.

Anche Sirius ha confermato di provare una simpatia per una delle corteggiatrici: è Selene ad aver attirato l'attenzione dell'ex di Gemma, con il malcontento di Davide Donadei. Il 26enne, inoltre, è stato attaccato per il cambio di rotta che ha avuto dopo l'addio a Gemma Galgani: dopo aver corteggiato una 70enne, ora Nicola prova ad avvicinarsi ad una ventenne e per questo è stato etichettato come falso e incoerente.

Successo tra i ragazzi per la tronista di U&D Sophie

Se Jessica e Davide (il corteggiatore che dicono assomigli all'attore turco Can Yaman) proseguono nella loro piacevole conoscenza, la tronista Sophie sembra non aver ancora trovato un ragazzo interessante con cui uscire.

Le anticipazioni che riporta una pagina Instagram, però, però, informano i fan della modella che ieri Maria De Filippi le ha mostrato un video contenente i volti dei 200 giovani che hanno scritto alla redazione per poterla conoscere. Durante la settimana, infatti, Sophie Codegoni analizzerà la schede di tutti i suoi aspiranti spasimanti e deciderà chi di loro potrà andare in studio per incontrarla.

Nonostante le critiche che ha ricevuto sul web per i suoi presunti ritocchi estetici ad appena 18 anni (si ipotizza di interventi al naso, alle labbra e al seno), la bella Sophie riscuote molto successo tra i telespettatori.