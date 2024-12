Nell'episodio della soap Tv Endless Love in onda sabato 28 dicembre su Canale 5 verrà ufficializzato il divorzio tra Nihan e Emir. Quest'ultimo poi, sorprenderà Zeynep e si mostrerà stranamente premuroso con lei, tanto da accompagnarla a una visita di controllo.

Il divorzio tra Emir e Nihan è ufficiale

La trana del 28 dicembre riprenderà dal momento in cui Emir sarà stato costretto da Kemal a concedere il divorzio a Nihan e questo per non rischiare di far finire in bancarotta la holding. Nel corso del nuovi appuntamento, proprio Kemal e Nihan attenderanno l'arrivo di Emir in tribunale per l'udienza del divorzio, ma Kozcouglu ritarderà e si farà attendere.

Il suo ritardo genererà qualche preoccupazione ma alla fine tutto filerà liscio e il divorzio tra Emir e Nihan sara reso ufficiale dinnanzi al giudice.

Anche se ha dovuto rinunciare alla pittrice, Kozcouglu non avrà intenzione di lasciare che Kemal e Nihan abbiano vita facile e per questo continuerà a tramare alle loro spalle.

Emir sorprende Emir: lui la accompagna ad una visita di controllo

Intanto Zeynep sarà al settimo cielo visto che sarà convinta di avere una chance di formare una famiglia con Emir. La giovane andrà a trovare Tarik in carcere e cercherà di convincere i fratello ad accettare il fatto che lei ami Emir. Zeynep si convincerà che Kozcouglu metterà fine alla guerra con Kemal visto che presto diventerà padre del piccolo Poyraz.

In effetti Kozcouglu sembrerà mostrare molta più empatia verso Zeynep visto che la accompagnerà a una visita di controllo mostrandosi anche molto premuroso con lei è con Il nascituro. Resta da capire se questa sia solo uns strategia di Emir o se sia mosso da un sentimento reale verso il nascituro e la madre del bimbo.

Nelle puntate successive si scoprirà che questo inaspettato cambiamento, farà parte dell'ennesimo piano di Emir per vendicarsi di Kemal.

Kozcuoğlu non esiterà a usare Zeynep per colpire il rivale e lo farà arrivando pure a sposarla.

Endless Love cambia orario: il 28 dicembre in onda alle ore 16

Novità in vista nella programmazione di Endless Love in queste vacanze natalizie. A partire dal 23 dicembre la serie con Nihan e Kemal non andrà in onda in daytime e tornerà su Canale 5 sabato 28 dicembre in un orario diverso dal solito.

L'appuntamento è infatti fissato alle ore 16 e avrà una durata di soli 30 minuti per poi lasciare spazio alla messa in onda de Le Storie di Verissimo. La ripresa della normale programmazione avverrà a partire dal 7 gennaio 2025, quando la serie tornerà in onda nel consueto orario delle 14:10 dal lunedì al sabato e in prima serata il giovedì.