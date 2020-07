Sembrerebbe sventato il pericolo di assistere ad un'inizio di stagione insolito per Uomini e donne. Dopo che sul web ha impazzato il rumors sulla possibile "staffetta" tra il dating-show e DayDreamer - Le ali del sogno almeno fino al 20 ottobre, hanno cominciato a circolare informazioni più rassicuranti per i fan del programma di Maria De Filippi. A chi sostiene che i palinsesti pubblicati da Publitalia siano stati mal letti, si aggiungono gli influencer Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni che anticipano la data in cui dovrebbe iniziare la trasmissione di Canale 5.

News sul debutto di Uomini e Donne dopo l'estate

Lunedì 14 settembre, dovrebbe essere questo il giorno scelto dai vertici Mediaset per il ritorno di uno dei programmi più amati dal pubblico: Uomini e Donne. A dispetto delle voci secondo le quali il format di Maria De Filippi sarebbe andato in onda soltanto il giovedì e il venerdì pomeriggio per lasciare spazio alle ultime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, sembra proprio che i telespettatori rivedranno i protagonisti del Trono Over già a partire da metà settembre.

Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni (titolare della pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover") nelle ultime ore si sono detti d'accordo nell'affermare che il dating-show di Canale 5 riprenderà la sua regolare programmazione settimanale dal giorno 14.

Sempre sui social network, inoltre, si dice che la soap turca interpretata con successo da Can Yaman dovrebbe terminare l'11 settembre ma con la promessa al pubblico di ritornare nell'estate del 2021 con nuovi avvincenti episodi.

Chiarimenti sul futuro di Uomini e Donne

L'indiscrezione che è circolata in questi giorni sulla nuova stagione di Uomini e Donne, dunque, non sarebbe vera.

Dopo aver visto i palinsesti autunnali di Canale 5, vari siti di gossip hanno riportato la notizia secondo la quale il programma di Maria De Filippi non sarebbe andato in onda dal lunedì al venerdì come al solito: nei primi tre giorni della settimana, infatti, si diceva fosse in programmazione DayDreamer fino al 20 ottobre.

Giornalisti come Giuseppe Candela, però, si sono esposti per smentire la parziale "retrocessione" del dating-show Mediaset ai soli giorni di giovedì e venerdì. Stando alle ultime news, infatti, la trasmissione che permette a giovani e meno giovani di trovare l'anima gemella tornerà dal 14 settembre in un'edizione con un nuovo meccanismo.

Pare che i fogli di Publitalia contenenti i palinsesti della rete del Biscione dopo l'estate, siano stati mal interpretati e che gli addetti ai lavori non abbiano mai avuto intenzione di mettere su una "staffetta" tra U&D e la soap turca che ha conquistato un'ampia fetta di pubblico in questi mesi.

Nuovo meccanismo per Uomini e Donne

Un'altra anticipazione su Uomini e Donne che è trapelata in queste ore oltre a quella sul debutto il 14 settembre, riguarda le puntate che andranno in onda dopo l'estate.

Pare che Maria De Filippi abbia deciso di "fondere" le due versioni del dating-show in un'unico appuntamento, esattamente come è accaduto durante il lockdown quando Giovanna Abate aggiornava il pubblico sul suo percorso con Sammy e Davide tra una lite e un ballo dei protagonisti del Trono Over.

È sempre più probabile, dunque, che dopo le vacanze i telespettatori assisteranno a puntate miste incentrate sia sulle storie d'amore di dame e cavalieri che sulle conoscenze tra i nuovi tronisti e i loro corteggiatori. Gemma, Nicola, Armando e gli altri componenti del parterre, si dice che dovranno condividere lo studio con i giovani che da settembre siederanno sull'ambita poltrona rossa.