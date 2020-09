Intricate le nuove puntate di Una vita su Canale 5: le anticipazioni degli episodi spagnoli vedono Genoveva al centro dei pettegolezzi del quartiere dopo che avrà profanato la tomba di Alfredo. Nel frattempo, Cinta sarà costretta da Ledesma a rinunciare all'amore per Emilio, se non vuole che finisca in prigione per un vecchio delitto commesso in passato.

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, si scoprirà la vera ragione per la quale Camino non parla. La giovane fu abusata da un certo Federico in tenera età. Emilio, per vendicare la sorella, uccise il malfattore. Ledesma, avendo assistito alla scena, promise al ragazzo di coprire il suo crimine a patto che, una volta maggiorenne, avesse sposato sua figlia.

Senza alternativa, Emilio fu costretto ad accettare.

Ebbene, tra non molto vedremo Ledesma arrivare ad Acacias con la promessa sposa, deciso a far mantenere a Emilio la vecchia promessa, proprio quando lui e Cinta si saranno rimessi insieme. Intanto, nell'appartamento di Alfredo Bryce si intrufolerà un intruso. I due litigheranno furiosamente e nel quartierino risuonerà uno sparo. Tutti i vicini saranno immobilizzati dalla paura, cosa è successo?

Una vita, trame Spagna: Liberto vuole porre fine alle sue sofferenze

Susana verrà a sapere che Liberto ha fatto testamento e, preoccupata, si convincerà che voglia togliersi la vita. Rosina, preoccupata, correrà a cercare il marito, capendo di non poter fare a meno di lui.

Liberto raggiungerà il fiume dove ha passato i momenti più belli con la sua Rosina, pronto a togliersi la vita.

Proprio in quel momento, ecco arrivare Rosina. Tra i due ci sarà un commuovente abbraccio e, dopo le reciproche promesse d'amore rinnovate, la coppia tornerà mano nella mano ad Acacias, con grande gioia dei vicini.

Peccato che la tranquillità duri molto poco.

Una donna pronta a tutto

Stando alle nuove anticipazioni di Una vita, Ledesma provocherà Emilio. Se non manterrà la promessa di sposare sua figlia, andrà alla guardia civile per raccontare cosa è successo a Valdeza. Dopo aver parlato con Camino, Cinta rinuncerà così al suo amore per proteggere Emilio.

Genoveva invece sarà furiosa con Felipe. L'avvocato le dirà di essersi avvicinato a lei solo per avere informazioni utili a scagionare Liberto, finito a processo grazie al suo ignobile inganno. Ursula, fedele alla sua padrona, la informerà che l'avvocato non solo l'ha usata, ma ha anche intrecciato una relazione con Marcia. A quel punto, Genoveva prometterà a se stessa di fare di tutto per mettere al tappeto la domestica e riprendersi Felipe. La perfida Salmeron lascerà senza parole i vicini poco dopo, come mai?

Addio ad Alfredo nelle nuove puntate di Una Vita

Genoveva, per avere per sé Felipe, dovrà liberarsi del marito. La donna farà in modo che Bryce venga ucciso e che tutto passi per una banale rapina.

Uno sconosciuto entrerà di soppiatto nel loro appartamento e sparerà ad Alfredo, che cadrà a terra esanime.

Non contenta, Genoveva maledirà la tomba di Alfredo al suo funerale, inorridendo i vicini presenti. Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, la furia della pericolosa Salmeron non finirà qui. Ora ha due obiettivi: riprendersi Felipe a tutti i costi ed eliminare Marcia dalla faccia della terra.