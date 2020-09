A Un posto al sole nei prossimi episodi giungerà l'ora della verità per Filippo e Serena. I due, come rivelano le trame delle puntate in onda dal 14 al 18 settembre, si ritroveranno in tribunale per la prima udienza della separazione giudiziale. Nel frattempo, Giulia ricadrà in un incubo del passato incontrando Marco Modica, l'uomo che aveva finto di amarla soltanto per scucirgli del denaro e che lei ha denunciato non appena ha capito di essere vittima di una truffa amorosa. Poco dopo, Patrizio avrà un'idea per far diventare ancora più popolare il bar Vulcano, ma si scontrerà con Silvia che non è d'accordo con lui.

Infine, Marina rivendicherà la sua unione con Fabrizio nonostante le intromissioni di Roberto.

Un posto al sole, spoiler 14-18 settembre: Giulia ripensa a Marcello

Qualche tempo fa Un posto al sole ha affrontato un argomento di grande attualità come le truffe amorose e la protagonista della storyline è stata Giulia Poggi, la quale come rivelano gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 14 al 18 settembre, in seguito alla brutta delusione avuta a causa dell'uomo che l'ha soltanto presa in giro al fine di scucirle il denaro, incorrerà in nuovi dispiaceri. La donna, in realtà vorrebbe tanto lasciarsi alle spalle la storia con Marcello, ma una coincidenza la costringerà a ripensare a quell'uomo che le ha fatto tanto male.

Nel frattempo, Marina rivendicherà la sua storia con Fabrizio nonostante Ferri non vorrà rinunciare a lei. Più tardi, Patrizio avrà un'idea per aumentare la popolarità del Vulcano e farà una proposta a Silvia. La proprietaria del bar non sarà affatto d'accordo con lui e così finiranno per scontrarsi.

L'uomo, dopo che Silvia avrà rifiutato di prendere parte ad una trasmissione tv, deciderà di seguire l'istinto.

Un posto al sole: Filippo e Serena in tribunale per la separazione

Giulia, dopo aver ripensato all'uomo che l'ha truffata, deciderà di cercarlo. Nel frattempo, ci sarà una piccola tregua tra Filippo e Serena, ma purtroppo non durerà molto e i due avranno presto una nuova discussione che farà esplodere altre tensioni tra loro.

Poco dopo, Niko riceverà supporto da una persona che non avrebbe mai pensato di vedere. Intanto Giulia incontrerà Marco Modica, ovvero l'uomo che l'ha presa in giro e sarà così turbata che cadrà in uno stato di rabbia e frustrazione, mentre lui penserà ad un nuovo piano per evitare la denuncia. Per Filippo e Serena arriverà il giorno dell'udienza di separazione e lei sarà incerta se dire a Niko di essere un po' più morbido nella sua linea di difesa, Sartori, invece, convocherà Beatrice. Più tardi, il maggiordomo di Cotugno gli darà una buona notizia che però potrebbe andare contro di lui.