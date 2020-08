Le trame di Una vita continueranno a essere ricche di colpi di scena anche nel corso delle prossime settimane. Come rivelano le anticipazioni spagnole, la truffa del Banco americano porterà a nuovi sviluppi nelle vicende di Acacias, con Felipe e Ramon che metteranno in atto un piano per dimostrare che Alfredo Bryce ha commesso una frode. Genoveva invece, non vorrà essere coinvolta e continuerà a sostenere la propria estraneità ai fatti, pianificando tra le altre cose, l'omicidio del consorte. Il suo piano andrà in porto nel momento in cui un uomo misterioso entrerà in casa Bryce e colpirà a morte Alfredo.

Una vita, trame Spagna: Ramon e Felipe vogliono smascherare Genoveva e Alfredo

Nel corso delle puntate andate in onda in Italia in questi ultimi giorni, si sta assistendo al caos generato dal fallimento del Banco americano e che ha portato alla rovina gli abitanti di Acacias. Come già sanno i telespettatori, il tutto è una mossa studiata da Genoveva e Alfredo per vendicare la morte di Samuel.

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna e riguardanti gli episodi successivi di Una vita, si vien a sapere che Felipe e Ramon studieranno un piano volto a dimostrare che Alfredo ha commesso una frode, mettendo al corrente della situazione anche il commissario Mendez. Al fine di smascherare la truffa, Felipe deciderà quindi di avvicinarsi a Genoveva, sfruttando l'evidente attrazione che la donna prova per lui.

Genoveva vuole uccidere Alfredo nelle prossime puntate di Una vita

Genoveva, inconsapevole di essere caduta nella trappola di Felipe, comincerà a provare dei sentimenti per Alvarez-Hermozo, tanto da arrivare a ritrattare le accuse di violenza ai danni Liberto. Ramon intanto, riuscirà a riscattare la bottega di Lolita, mentre Antonito sarà sempre più convinto della complicità di Genoveva nella truffa del Banco americano.

Mentre Alfredo sembrerà essere sempre più con le spalle al muro, la moglie non vorrà cadere insieme a lui, arrivando a pianificare il suo omicidio. Con il prosieguo delle puntate, Genoveva sembrerà pentita del male causato agli abitanti del quartiere e, per tale motivo, riuscirà a estorcere ad Alfredo una grossa somma di denaro, che i vicini potranno investire nella compagnia assicurativa La Tizona.

Alfredo Bryce assassinato con un colpo di pistola

Stando a quanto già andato in onda in Spagna, nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva favorirà un incontro tra il marito e il suo amante Eladio. Una volta uscita di casa, un uomo misterioso si introdurrà nell'appartamento e ucciderà Alfredo con un colpo di pistola. Il piano di Genoveva volto ad eliminare lo scomodo marito andrà in porto. Da quanto si apprende, nessuno dei vicini di Acacias parteciperà al funerale dell'uomo, fatta eccezione per Genoveva e Ursula.

Nel frattempo gli abitanti del quartiere riusciranno a riavere il denaro perso nell'affare del Banco americano, mentre Felipe confesserà a Genoveva di essersi avvicinato a lei solo per poter smascherare Alfredo.