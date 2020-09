Sono sempre numerosi gli intrighi nella soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) continuerà ad essere conteso da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) anche quando le dirà di essersi preso gioco di lei. Quest’ultima infatti, non appena l’avvocato metterà fine alla loro tresca extraconiugale dicendole che il suo cuore batte già per un’altra donna, farà il possibile per scoprire chi è la fortunata.

Sia Ursula Dicenta che la vedova di Alfredo Bryce perderanno le staffe, nell'istante in cui apprenderanno che il legale si è invaghito della sua domestica Marcia Sampaio.

Una vita trame: Felipe rivela a Genoveva di aver finto di amarla

Nel corso dei prossimi episodi italiani dello sceneggiato, Felipe farà credere a Genoveva di avere un interesse sentimentale per lei. L’obiettivo dell’avvocato sarà quello di scoprire se Salmeron è veramente tornata in paese per vendicare il decesso di Samuel Alday. In seguito, precisamente dopo la morte di Alfredo che morirà per mano di uno scagnozzo assoldato dalla moglie, Alvarez Hermoso uscirà allo scoperto. In particolare il legale oltre ad accusare la darklady di essere coinvolta con la scomparsa del consorte, la disprezzerà dicendole di non aver mai provato nulla nei suoi confronti. Genoveva quando apprenderà che Felipe ha finto di amarla soprattutto per farle pagare il fatto di aver rovinato il matrimonio di Rosina e Liberto, non si abbatterà.

Nello specifico Salmeron decisa a tornare al fianco dell’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore, farà sapere a Ursula di essere disposta a fare qualsiasi cosa. A questo punto si assisterà all'ennesima lite tra Genoveva e Felipe: quest’ultimo in tale circostanza confesserà alla darklady di provare dei forti sentimenti per un’altra.

Ovviamente Salmeron sempre più innamorata comincerà a chiedersi chi potrebbe essere la sua rivale in amore. Ad aiutare la donna ci penserà di nuovo Ursula, che non perderà tempo per chiedere alla sua spia Marcia se è a conoscenza della relazione di Felipe. L’ex istruttrice quindi ignorerà che la persona che lei e Genoveva stanno cercando non è altro che la domestica brasiliana, infatti le dirà soltanto di controllare ogni movimento del suo padrone.

Ursula minaccia Marcia, Salmeron decisa a tornare tra le braccia di Alvarez Hermoso

La richiesta della Dicenta però porterà Marcia a rifiutare la proposta di Alvarez Hermoso, che vorrà far sapere a tutti del loro amore. Mentre la brasiliana farà capire all'avvocato di non potergli svelare un segreto riguardante il suo passato, Ursula scoprirà la verità. L’anziana donna tramite una conversazione tra Marcia e Casilda, non farà fatica a capire che colei che ha conquistato Felipe in realtà è proprio la forestiera. Ursula furiosa per quanto appreso minaccerà ancora una volta la sua spia, e le ricorderà di dover eseguire qualsiasi suo ordine se non vorrà essere rintracciata dagli uomini pericolosi che vogliono farle del male.

Genoveva nonostante l’ex governante non la metterà al corrente della liaison amorosa tra l’avvocato e Marcia, arriverà lo stesso alla scioccante verità per merito dei pettegolezzi di Susana. La darklady anche se capirà che Ursula non è stata del tutto sincera con lei, concentrerà la sua attenzione sulla brasiliana per riprendersi il legale. Per finire, Felipe all'oscuro delle macchinazioni di Genoveva e Dicenta, crederà che la sua amata non voglia rendere pubblico il loro rapporto per paura di essere discriminata a causa del colore diverso della sua pelle.