Nelle prossime settimane di programmazione, nella soap opera DayDreamer - le ali del sogno si assisterà alle macchinazioni di Huma Divit (Ipek Tenolcay), la madre di Can (Can Yaman) ed Emre Divit (Birand Tunca). La donna, oltre a servirsi della complicità di Polen (Kimya Gökçe Aytaç) per far separare il suo primogenito e Sanem Aydin (Demet Özdemir), attuerà una vera e propria messinscena.

Scendendo nel dettaglio, l’ex moglie di Aziz, mentre si troverà ad una festa a cui parteciperanno anche Can e Sanem, farà credere a tutti i presenti di aver perso i sensi. Con il suo gesto la darklady riuscirà ad impedire all’aspirante scrittrice di spiegare al fotografo per quale ragione Enzo Fabbri ha ottenuto la sua fragranza.

DayDreamer, anticipazioni turche: il fratello di Emre accetta di partire con Polen

Presto, a dare del filo da torcere a Sanem e Can ci penserà anche Huma Divit, l’ex moglie di Aziz. Gli spoiler della Serie TV dicono che la donna, dopo essere tornata ad Istanbul a causa di Aylin, continuerà a tramare contro l’aspirante scrittrice, anche se la giovane verrà lasciata dal suo primogenito. Il fotografo metterà fine alla storia d’amore con la sorella di Leyla, colpevole di aver fatto avere ad Enzo Fabbri la formula del profumo che indossava quando si sono incontrati per la prima volta.

A questo punto, Huma approfitterà della presenza di Polen in Turchia per rovinare il rapporto di Can e Sanem in modo definitivo.

L’ex moglie del signor Divit, inoltre, sarà sempre più convinta che l’aspirante scrittrice non sia la donna giusta per suo figlio. Per riuscire nel suo intento Huma inviterà Polen a riconquistare il suo ex fidanzato: quest’ultima proporrà a Can di trasferirsi nella penisola balcanica con lei per prendere parte ad un importante progetto.

Dopo aver trascorso un weekend fuori città insieme a Sanem, il fotografo accetterà di viaggiare con la sua ex facendo cadere nello sconforto totale l’aspirante scrittrice.

Sanem non riesce ad essere sincera con Can, Huma decisa a stringere amicizia con Mevkibe

Successivamente, nonostante decida di partire una volta terminati tutti i suoi affari alla Fikri Harika, il primogenito di Aziz non accetterà il licenziamento della sorella di Leyla.

Nello specifico, Sanem sarà costretta a lavorare ancora nell’agenzia dei Divit per quindici giorni, poiché il contratto stabiliva che non avrebbe dovuto annunciare le sue dimissioni all’ultimo momento. La Aydin minore, oltre a collaborare con Deren per la presentazione della campagna per Makinon, parteciperà ad una festa dedicata proprio alla nuova pubblicità. Sanem, su consiglio di Emre e Leyla, approfitterà del party per far sapere a Can il motivo per cui si è fatta sottomettere da Enzo. Purtroppo la fanciulla non riuscirà ad essere sincera con il fotografo a causa di Huma, che fingerà un mancamento per ostacolarla. Dopo aver fatto un ballo con il fratello di Emre, quindi, Sanem crederà di aver perso per sempre l’uomo che ama.

Can, infatti, si allontanerà dalla propria amata per prestare soccorso alla madre insieme a Polen. Inoltre, Sanem darà l’impressione di voler accettare l'offerta di lavoro di Ygit che le chiederà di far parte della sua casa editrice.

La situazione diventerà ancora più complicata per l’aspirante scrittrice quando Huma, sapendo che il cuore di Can continua a battere per la fanciulla, metterà al corrente Polen della sua prossima mossa. Quest’ultima apprenderà che la signora Divit vorrà stringere amicizia con Mevkibe per entrare in possesso di informazioni su Sanem. Huma, quindi, non perderà tempo per approfondire la conoscenza della moglie di Nihat, presentandosi al negozio di alimenti biologici appena aperto dalla donna e Muzzaffer con la scusa di essere interessata ai prodotti.