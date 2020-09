Arrivano le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un quartiere cittadino della Spagna dei primi decenni del 900'. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 settembre al 3 ottobre 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fine del processo contro Liberto, sullo strano comportamento di Emilio e Ledesma e sulla decisione di Rosina di lasciare Acacias.

Alfredo minaccia Marcia

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Antonito e Cinta inizieranno a notare lo strano comportamento di Emilio e Ledesma.

I due giovani, infatti, non sanno che quest'ultimo è una vecchia conoscenza dei Pasamar, giunto ad Acacias per costringere Emilio a sposare sua figlia come risarcimento. Nel frattempo, Liberto verrà assolto da tutte le accuse riguardanti la presunta aggressione a Genoveva. Dopo essersi reso conto di non potersi più fidare della Salmeron, Alfredo manderà a chiamare Marcia e la minaccerà per spaventarla. Mentre, dopo aver fatto alcune indagini, Ledesma scoprirà che Cinta ed Emilio stanno insieme.

Rosina rifiuta Ignacio

Ignacio si proporrà a Rosina che rifiuterà categoricamente le sue avances. Non sentendosi ancora pronta per una nuova storia d'amore, la donna inizierà a riflettere sulla sua situazione e deciderà alla fine di voler raggiungere al più presto sua figlia Leonor ed Inigo in Portogallo.

Certa della sua decisione, Rosina manderà a chiamare Liberto e gli comunicherà di voler lasciare Acacias al più presto. A quel punto, l'uomo pregherà la moglie di non andarsene senza però ottenere nessun risultato.

Non riuscendo a convincere Rosina, Liberto chiederà aiuto a Susana e Felicia che tenteranno a loro volta di convincere la donna a rimanere ad Acacias.

Tutti i loro sforzi però saranno vani perché Rosina non cambierà idea e inizierà i preparativi per la sua partenza. Dopo aver visto Felipe uscire da un hotel insieme a Genoveva, Ramon andrà a trovare l'amico e lo metterà in guardia nei confronti della Salmeron. Sarà proprio in quell'occasione che l'avvocato rassicurerà l'amico, chiedendogli di avere più fiducia in lui.

Dopo aver saputo che Emilio è costretto a sposare la figlia di Ledesma, Cinta proporrà al giovane un piano per evitare le nozze. Più tardi, Ramon chiederà a Carmen di riprendere i preparativi per il loro matrimonio. Nel corso di un flashback i telespettatori avranno modo di scoprire il motivo per il quale Camino ha perso l'uso della parola. La ragazza, infatti, ha smesso di parlare dopo essere stata abusata da Federico, il figlio del proprietario della tenuta dei Valdeza.