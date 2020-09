Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, Dirk Baumgartner avrà una brutta discussione con Nadja, quest'ultima durante il diverbio con l'uomo andrà su tutte le furie e finirà con il commettere una follia. La Holler, infatti, nel bel mezzo della discussione prenderà in mano uno dei trofei di Polo e all'improvviso colpirà Dirk, facendolo cadere a terra. L'uomo non si rialzerà, così Nadja penserà di averlo ucciso e lo lascerà da solo in un campo.

Christoph caccia Dirk dal Fürstenhof

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 28 settembre al 2 ottobre, Dirk avrà una brutta discussione con Tim e chiederà a Nadja di intromettersi nella sua causa, parlando sia con il giovane che con Christoph. Baumgartner sarà desideroso che i due mettano una pietra sopra alla vicenda del rapimento e vadano avanti con le loro vite al meglio. In seguito Christoph non avrà alcuna intenzione di perdonare Dirk, poiché per lui il fatto sarà troppo grave, l'albergatore sarà talmente infuriato nei confronti dell'uomo che arriverà addirittura a cacciarlo dal Fürstenhof e gli intimerà di non farsi più vedere. Dopo le parole dell'uomo, Baumgartner non attenderà oltre e andrà via dall'hotel, ma sarà assai turbato della vicenda.

Dirk si scontra con Nadja Holler

Dirk sarà assai deluso da Nadja, per il fatto di non aver ricevuto l'aiuto richiesto, così dopo esser stato cacciato in malo modo dall'hotel andrà subito a cercare la donna per avere dei chiarimenti, ma la conversazione non sarà delle migliori, anzi i due avranno un brutto scontro.

Durante la discussione, Nadja perderà il controllo e colpirà Dirk con uno dei trofei di Polo, subito dopo Baumgartner cadrà a terra inerme e la donna penserà di averlo ucciso. La Holler non saprà cosa fare, così deciderà di abbandonarlo in un campo isolato.

Successivamente Dirk verrà ritrovato ancora vivo, ma l'uomo sarà ancora privo di sensi e riporterà svariate ferite.

Tutti gli abitanti di Bichlheim si chiederanno come possa essere accaduto un fatto così orribile in un paese tanto tranquillo e si domanderanno soprattutto chi possa essere stato ad agire con tanta violenza.

Meyser indaga sull'incidente di Dirk

Dopo l'incidente accaduto a Dirk, il commissario Meyser avvierà immediatamente le indagini del caso, con l'obiettivo di interrogare tutte le persone che hanno avuto a che fare con la vittima nelle ore precedenti l'aggressione. Ma non tutti saranno disposti ad affrontare il colloquio con il commissario, nel frattempo il dottor Michael Niederbühl si prenderà cura di Dirk, ma le condizioni dell'uomo saranno parecchio gravi.