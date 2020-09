La soap opera Una vita nonostante occupa Canale 5 da parecchio tempo non smette di suscitare l’interesse dei telespettatori. Le anticipazioni spagnole raccontano che le investigazioni private di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) sulla scomparsa di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) cominceranno a dare dei frutti.

Il commissario si avvicinerà alla verità, poiché non avrà più alcun dubbio: a detta del vedovo di Teresa Sierra, ci sarà il coinvolgimento di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) con il sequestro della brasiliana.

Una vita spoiler: Mauro ritorna ad Acacias 38, la scomparsa di Marcia

Nel corso delle prossime puntate italiane Marcia verrà sequestrata da uno degli uomini del suo ex padrone Cesar Andrade. La brasiliana scomparirà nel nulla il giorno successivo al ritorno del commissario Mauro San Emeterio ad Acacias 38. L’ex ispettore del quartiere iberico cercherà di superare il lutto della defunta moglie Teresa Sierra, con l’aiuto dell’amico Felipe. Mauro rimarrà stupito, nell'istante in cui l’avvocato gli confesserà di essersi innamorato della sua nuova domestica. A questo punto Marcia verrà presa in ostaggio da Andrade, colui che l’aveva ridotta in schiavitù in Brasile, a causa della pericolosa alleanza stretta tra Ursula e Genoveva.

In un primo momento San Emeterio arriverà a dedurre che la brasiliana potrebbe essersi data alla fuga volontariamente, dopodiché capirà che la giovane non avrebbe mai potuto far perdere le sue tracce proprio durante la festa organizzata da Felipe per ufficializzare la loro relazione. A questo punto sarà di fondamentale importanza una lettera che Tano scriverà al padre adottivo, per fargli sapere che Marcia prima di sparire nel nulla gli ha fatto recapitare un biglietto del treno per consentirgli di non mancare al loro party di fidanzamento.

Tano spedisce una lettera a Felipe, San Emeterio sospetta di Ursula e Genoveva

Tano inoltre preciserà ad Alvarez Hermoso di non aver potuto rimettere piede ad Acacias 38, per essere diventato il dottore di un ospedale di Vienna e gli allegherà insieme alla missiva una valigia contenente il denaro da restituire a Marcia.

Mauro dopo aver parlato con Casilda riunirà tutti i tasselli del puzzle e intuirà che la brasiliana si era recata alla stazione prima di essere rapita, con l’intento di sorprendere Felipe con il ritorno del figlio. Quest’ultimo ascolterà il consiglio di San Emeterio, visto che accetterà di condurre delle indagini segrete per scoprire una volta per tutte dove potrebbe essere finita la sua amata, ma soprattutto non vorrà farle correre qualche altro rischio.

Infine i primi sospetti di Mauro si concentreranno su Ursula, poiché arriverà a credere che la sua ex nemica possa aver agito su ordine di Genoveva.