Nella soap opera spagnola Una vita non mancano mai i momenti di tensione. Nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, uno storico personaggio dopo essere tornato in scena sarà alle prese con una difficile impresa.

Si tratta di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), che deciderà di aiutare il suo amico Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) a ritrovare l’amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) scomparsa a causa di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Per riuscire nel suo intento il commissario farà le sue solite indagini, ma purtroppo inizialmente il suo pensiero non si avvicinerà per niente alla realtà.

Una vita, spoiler: la nuova fiamma di Alvarez Hermoso viene rapita

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani vedranno prossimamente, svelano che Ursula farà sparire Marcia su richiesta di Genoveva. Quest’ultima vorrà sbarazzarsi in modo definitivo della scomoda brasiliana per riavere al suo fianco Felipe. La nuova fiamma di quest’ultimo verrà sequestrata da uno degli scagnozzi di Cesar Andrade, colui che l’ha ridotta in schiavitù quando viveva in Brasile. La fanciulla scomparirà nel periodo in cui Alvarez Hermoso non vedrà l’ora di rendere pubblico il loro fidanzamento con una festa organizzata nella propria abitazione. A questo punto l’avvocato convinto che la sua ex domestica non si sia presa gioco di lui, cercherà di capire cosa potrebbe esserle successo con l’aiuto di Casilda.

Il vedovo di Celia potrà contare soprattutto sul supporto del suo amico Mauro, che lo inviterà a ricordarsi quale atteggiamento aveva Marcia nei suoi confronti sin dal primo giorno che è giunta ad Acacias 38. Dopo aver riflettuto a lungo il legale comincerà a sospettare che Ursula potrebbe essere coinvolta con la sparizione della brasiliana, poiché ripenserà a tutte le minacce che le ha fatto quando era sottomessa da Alfredo Bryce.

Ursula accusata, Mauro crede che Marcia abbia abbandonato Felipe di propria volontà

Alvarez Hermoso non perderà quindi tempo per mettere alle strette Ursula, chiedendole se c’è il suo zampino con il rapimento della sua amata. L’ex istruttrice risponderà al duro attacco di Felipe mettendo in cattiva luce Marcia, poiché gli dirà che la sua dolce metà potrebbe non essere stata sincera con lui.

Dopo aver avuto l’acceso confronto con la storica darklady, Felipe finirà per essere ancora più confuso e turbato. Il legale infatti tramite una conversazione con Casilda apprenderà che Marcia, prima di far perdere le sue tracce si era recata alla stazione del quartiere per acquistare dei biglietti, che le sarebbero potuti servire per fuggire.

Disposto a tutto per smettere di pensare alla sua defunta moglie Teresa Sierra e deciso a scoprire la vera ragione per cui la giovane brasiliana è scomparsa, l'ispettore Mauro cercherà di far luce sull’intricata faccenda portando avanti delle ricerche personali. Sfortunatamente San Emeterio avrà una teoria sbagliata, su quanto accaduto a Marcia. In particolare il commissario complicherà la situazione, rivelando a Felipe che colei che ha fatto breccia nel suo cuore molto probabilmente ha deciso di abbandonarlo di propria volontà.