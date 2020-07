Le avventure della soap opera Una vita sono sempre più appassionanti. Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, entrerà in scena Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la nuova domestica di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). La giovane brasiliana, quando riuscirà a prestare servizio nell’abitazione del vedovo di Celia, precisamente nel capitolo numero 1.040, si rivelerà essere una spia ingaggiata da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Una vita, spoiler: Agustina tenta il suicidio, Felipe alla ricerca di una domestica

Nelle prossime settimane di programmazione i fan italiani della serie tv faranno la conoscenza di Marcia, la nuova domestica di Felipe.

Tutto comincerà quando Agustina tenterà di porre fine alla propria esistenza a causa della diabolica alleanza di Ursula e Genoveva. L’inserviente di Alvarez Hermoso riceverà una falsa diagnosi sul suo stato di salute, visto che apprenderà di essere in procinto di morire per via di una malattia al sangue. Dopo essere sopravvissuta ad una rovinosa caduta da una finestra della soffitta, Agustina verrà a conoscenza di essere sana ma nonostante ciò non potrà tornare subito a lavorare.

L’avvocato, quando saprà del lungo periodo di degenza dell’anziana donna, chiederà ad Ursula di cercare una sostituta. Dopo una serie di colloqui, alla porta del vedovo di Celia busserà Marcia, una ragazza di origini brasiliane che, pur conoscendo poco lo spagnolo, farà colpo sull’uomo.

Felipe infatti non ci penserà due volte ad assumere la ragazza.

Alvarez Hermoso si ricorda della defunta moglie, Marcia minacciata da Ursula

Nel contempo, Genoveva continuerà a servirsi della complicità di Ursula dopo aver ridotto in miseria tutti gli abitanti di Acacias 38 con l’aiuto del nuovo marito Alfredo.

Salmeron farà capire ancora una volta di essere attratta da Felipe che intanto si legherà sempre di più a Marcia. Quest’ultima, però, non verrà vista di buon occhio dai vicini, sia per colpa del colore diverso della sua pelle e per il fatto di nonsaper parlare bene la lingua spagnola. Successivamente, la new entry stupirà Felipe nell’istante in cui si farà sorprendere a suonare il pianoforte: quest’ultimo, in tale circostanza, si ricorderà della sua compianta moglie Celia.

A questo punto, Alvarez Hermoso si dirà disposto ad insegnare lo spagnolo alla sua sottoposta, ma in cambio pretenderà di voler avere dalla stessa delle lezioni di portoghese. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Marcia verrà minacciata dalla malvagia Ursula nelle scale del condominio di Acacias 38. Quest’ultima, dopo aver fatto presente alla brasiliana di non aver capito il motivo della sua sparizione, le ricorderà di essere riuscita a mettere piede a casa dell'avvocato grazie a lei. Attraverso le parole pronunciate dall’ex istruttrice, i telespettatori avranno modo di apprendere che Marcia si è presentata da Felipe per consentire a Dicenta e Genoveva di raggiungere i loro obiettivi.