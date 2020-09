Continua a essere ricca di grandi colpi di scena la serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente, Leyla Aydin deciderà di fidanzarsi ufficialmente con Osman dopo che Aylin Yukselen gli farà credere di essere ritornata con Emre. Ben presto, però, la segretaria della Fikri Harika scoprirà di essere stata ingannata dalla sua rivale in amore nel momento in cui quest'ultima finirà in prigione insieme a Enzo Fabbri.

DayDreamer - Le ali del sogno: Leyla viene a sapere dell'inganno di Aylin

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno attinenti alle nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente in Italia, annunciano che Leyla deciderà di approfondire la frequentazione con Osman, anche se sarà ancora molto presa sentimentalmente da Emre.

La vicenda avrà inizio nell'istante cui Aylin farà sapere alla maggiore Aydin che è ritornata insieme a Emre. Per questo motivo la sorella di Sanem prenderà la decisione definitiva di fidanzarsi ufficialmente con il macellaio, coinvolgendo addirittura Nihat e Mevkibe. Successivamente Enzo Fabbri e Yukselen verranno trattati in arresto. A questo punto Leyla verrà a conoscenza dell'inganno della sua rivale in amore, ma non troverà il coraggio di interrompere la sua relazione con Osman. Quest'ultimo, invece noterà fin da subito lo strano atteggiamento della fidanzata, che cercherà in tutti i modi di ritardare i preparativi per il matrimonio. A tal proposito, la maggiore degli Aydin non avrà il coraggio nemmeno di baciare il macellaio.

Melis viene assunta alla Fikri Harika, Osman crede alle parole di Leyla

Osman si farà persuadere dalle strampalate spiegazioni di Leyla, la quale mostrerà di stare bene insieme a lui. Nel frattempo Huma metterà in atto un piano per allontanare ulteriormente Emre dalla figlia maggiore di Mevkibe: la signora Divit assumerà Melis come segretaria della Fikri Harika.

In seguito si scoprirà che il ruolo della nuova arrivata sarà quello di spiare i movimenti del fratello di Can, rimasto da solo in ufficio dopo che la sorella di Sanem ha scelto di lavorare nella casa editrice di Yigit.

Leyla gelosa di Emre e Melis

Emre inizierà a preoccuparsi nel momento in cui noterà l'incapacità lavorativa di Melis, infatti il giovane deciderà di chiedere aiuto a Leyla per utilizzare i programmi informatici dell'azienda.

In questa occasione, la maggiore degli Aydin non sarà in grado di controllare il suo nervosismo, tanto che farà una scenata di gelosia quando la neo-segretaria gli confesserà che è interessata al suo capo. Infine Osman sceglierà di prendere le distanze dalla sorella di Sanem, concedendogli del tempo per capire se vuole diventare veramente sua moglie.