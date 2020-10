Le anticipazioni americane di Beautiful preannunciano una rottura di equilibri all'interno della famiglia Forrester. Dopo che Steffy ha sofferto per la perdita della figlia adottiva Phoebe, si arrabbierà con suo fratello Thomas che era a conoscenza della reale identità della bambina. Lo stilista, per tenere legata Hope, non aveva rivelato che la figlia creduta morta dalla Logan era in realtà Phoebe. Steffy non riuscirà a perdonare suo fratello, al punto da volerlo vedere rinchiuso in manicomio a causa dei suoi problemi mentali.

Steffy farà visita a visita a Thomas in ospedale

Thomas, dopo essere entrato in coma cadendo dalla scogliera, al suo risveglio in ospedale troverà suo padre e lo ringrazierà per non averlo abbandonato in un momento delicato.

Ridge ribadirà a suo figlio di essere deluso e arrabbiato nei suoi confronti, ma ha confermato che sarà sempre al suo fianco. Dopo il chiarimento fra i due stilisti della Forrester, in cui Ridge ha rassicurato il figlio che non sarebbe finito in carcere, arriverà Steffy a fare visita a suo fratello, ma non si tratterà di una visita di piacere. La mamma di Kelly è arrabbiata con Thomas e non è riuscita a perdonarlo per il dolore in seguito alla perdita della figlia adottiva.

Steffy ha atteso il risveglio di Thomas per sfogarsi

Dopo la caduta di Thomas dalla scogliera, in cui Steffy ha provato ansia e angoscia per le condizioni di salute di suo fratello, la ragazza rivelerà allo stilista di aver voluto aspettare il momento in cui avesse ripreso conoscenza per sfogargli contro tutta la rabbia trattenuta nel tempo.

La figlia di Taylor non è riuscita a perdonare il fratello per averle tenuta nascosta la verità sulla figlia di Hope e urlerà contro di lui, ricordandogli il male che ha fatto nei confronti della figlia di Brooke e di aver utilizzato il piccolo Douglas per raggiungere i suoi scopi.

Steffy vuole mandare Thomas in manicomio

Dopo aver ascoltato le parole della sorella, Thomas protesterà, cercando giustificazioni ai suoi errori. Il figlio di Ridge proverà a convincere Steffy di aver agito con amore e di aver provato a sistemare le loro famiglie. La figlia di Taylor non vorrà sentire ragioni e non vorrà perdonare Thomas e, in aggiunta, gli dirà che è malato.

Secondo Steffy suo fratello è un uomo crudele che soffre di una grave patologia mentale e, a causa dei suoi sospetti, da qualche giorno sta provando a convincere suo padre a farlo rinchiudere in manicomio. Al momento non è chiaro se lo stilista accoglierà le richieste della figlia o se proteggerà Thomas. Non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful per scoprire cosa accadrà al primogenito di Ridge.