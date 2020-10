Anticipazioni Beautiful da non perdere con le conseguenze drammatiche della scoperta di Liam. Steffy Forrester (Jacqueline Macinnes Wood) verrà a sapere che la sua piccola Phoebe è Beth. Il suo cuore di madre già ha intuito che dietro le parole di Douglas si nasconde la verità ma solo dopo la conferma di Flo le sue paure diventeranno reali.

Nonostante Steffy sia felice che Hope abbia scoperto che Beth sia viva, sa che questo vuol dire separarsi per sempre da Phoebe. La giovane Forrester vedrà crollare il suo sogno di ricostruire una famiglia con Liam che, dopo aver strappato Hope dalle grinfie di Thomas, riporterà Beth a casa.

Successivamente, Hope si renderà conto che Douglas non è al sicuro con Thomas e così penserà ad un modo per ottenerne la custodia. Liam si preoccuperà molto, sapendo che il giovane e folle Forrester è capace di tutto.

Beautiful anticipazioni: Hope davanti al dolore di Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope capirà di dover venire incontro a Steffy. Anche lei in fondo deve affrontare la perdita di una figlia, dal momento che ha accolto la piccola Phoebe come fosse sua. La giovane Forrester inoltre, si renderà conto che, oltre a perdere la bimba, non avrà più Liam tutto per sé. A dispetto di ogni previsione, Hope non sembrerà curarsi dello strazio di Steffy e inizierà a pensare a come portare via Douglas da Thomas, sapendo bene quanto sia pericoloso.

Sarà così che Hope maturerà una vera e propria ossessione verso il piccolo Douglas. Il suo atteggiamento ostinato preoccuperà Liam, certo che Thomas non resti a guardare senza fare nulla. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, il giovane Spencer avrà ragione: presto il padre di Douglas inizierà ad architettare un piano per far capitolare di nuovo Hope, anche a costo di legarla a sé con un vile ricatto.

Cosa avrà in mente? Non resta che attendere i prossimi episodi della soap opera per vedere come evolveranno le trame.

Hope e Liam infatti, dopo aver riabbracciato la figlia creduta morta, torneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti. Non sarà semplice tornare alla normalità, ma Spencer Junior si impegnerà per rendere Hope e Beth felici più che mai.

Nel frattempo, Thomas si rifugerà a casa di Vincent in attesa di avere un'illuminazione su come riprendersi la ''sua'' famiglia.

Liam e Hope tornano insieme nelle prossime puntate di Beautiful

Negli episodi della soap che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Steffy implorerà Hope di non portarle via la piccola Phoebe. Anche se sarà empatica con il suo dolore, la giovane Logan reclamerà ciò che le appartiene e lascerà Steffy in preda al dolore.

Liam non ascolterà le preghiere della ex moglie e tornerà insieme a Hope. Finalmente, il loro sogno interrotto di formare una famiglia diventa reale.