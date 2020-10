Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni riguardano le puntate che andranno in onda dal giorno 9 fino al giorno 15 novembre del 2020. Felipe deciderà di organizzare una cerimonia per ufficializzare il fidanzamento con Marcia, nonostante siano arrivate parecchie critiche dall’Ateneo. Genoveva cercherà di riconquistare l'avvocato Felipe e deciderà di proporre a Ramón e Liberto di noleggiare una nave per cercare di far ritornare tutti i soldati che sono stati feriti durante la missione in Marocco. Inoltre, il marito di Rosina chiederà assistenza legale a Felipe, mentre Emilio si stabilirà in una pensione per organizzare al meglio la sua prossima fuga.

Infine la dark lady Ursula Dicenta e la sua amica Genoveva andranno via da Acacia, forse per organizzare qualche altro piano diabolico.

Una vita, prossime puntate soap opera: Emilio e Cinta andranno via dal paese per trasferirsi in Argentina

Nelle prossime puntate della soap opera Una vita, Ramón e Antoñito si convinceranno sempre di più che le loro donne vadano d’accordo, ma Lolita si lamenterà molto di Carmen per il suo modo di lavorare. Intanto, Salmeron fingerà con la domestica brasiliana Marcia e le dirà che non prova nessun sentimento di odio nei suoi confronti. Nel frattempo Cinta ed Emilio partiranno da Acacias 38 e chiederanno aiuto a Jose per un posto di lavoro in Argentina. Infine, Felicia deciderà di fare una strana chiamata a Ledesma.

Una vita, soap opera prossimi episodi: ci sarà il ritorno dell'ex commisso Mauro San Emeterio

Nei prossimi episodi della soap opera Una vita dal 9 al 15 novembre, i cittadini rimarranno senza parole quando vedranno il ritorno ad Acacias 38 di Mauro San Emeterio. Felipe lo accoglierà nella sua casa e i due parleranno del loro passato molto amaro.

Inoltre, Mauro racconterà all'avvocato Felipe che la sua amata Teresa non c'è più e che è morta qualche tempo fa. Nel frattempo Jose riuscirà a trovare un lavoro per Emilio in Argentina e penserà che la giovane Cinta gli stia nascondendo qualche cosa di brutto. Infine l'avvocato Felipe è pronto a ricevere tutti i suoi vicini per la festa di fidanzamento, organizzata con la sua nuova amata Marcia.

La dark lady Ursula e la sua nuova alleata Genoveva Salmeron, invece, decideranno di lasciare il quartiere e partiranno, ma mentre Marcia sarà pronta a raggiungere i festeggiamenti la corrente salterà all'improvviso. La domestica brasiliana sarà in pericolo per colpa di Ursula e Genoveva? Per scoprire le prossime anticipazioni della soap opera Una Vita, bisognerà attendere le puntate che andranno in onda in Spagna.