Ritorna l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani, la serie tv di Rai 1 con Luca Argentero che tornerà in onda dal 15 ottobre, con la quinta puntata della prima serie. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno, così come ha confermato lo stesso attore in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ammettendo che hanno girato un finale di stagione a dir poco straordinario. Giovedì 15 saranno trasmessi gli episodi dal titolo "In salute e in malattia" e "Quello che siamo", durante i quali verrà organizzato un matrimonio in reparto da parte del dottor Fanti.

Doc - Nelle tue mani anticipazioni del 15 ottobre: il ritorno di Andrea Fanti

Nel dettaglio, in questa quinta puntata della fiction di Rai 1 torneranno le avventure del dottor Luca Fanti, primario di Medicina interna costretto a ricominciare da zero la sua vita dopo aver perso 12 anni di ricordi per un colpo di pistola alla testa.

Andrea crederà di aver fatto breccia nel cuore della giovane Agnese e per tale motivo, trascinato dal forte entusiasmo, deciderà di organizzare un vero e proprio matrimonio all'interno del reparto, così da poter coronare il sogno d'amore di un paziente che si trova in condizioni critiche.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della prossima puntata di Doc - Nelle tue mani che andrà in onda il 15 ottobre in prima serata, i riflettori saranno ben puntati anche su Gabriel.

Una proposta che verrà avanzata dal ragazzo creerà non poco scompiglio tra gli specializzandi. Di cosa si tratta e per quale motivo creerà malumore tra i vari ragazzi? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della fortunata fiction.

Il ritorno di Doc - Nelle tue mani dopo il boom di ascolti

Un appuntamento decisamente imperdibile quello con le nuove puntate della prima stagione di Doc - Nelle tue mani, che nei mesi scorsi ha sbancato dal punto di vista degli ascolti televisivi.

Con una media superiore agli 8 milioni di spettatori, ha conquistato il titolo di fiction più vista della stagione televisiva, bissando i successi de Il Commissario Montalbano.

E questo finale di stagione si preannuncia scoppiettante. Luca Argentero, pur non volendo dare molti spoiler su quello che succederà, ha confermato che andranno in onda degli episodi a dir poco clamorosi che di sicuro non deluderanno le aspettative del pubblico che ha dovuto attendere un po' di mesi (causa Coronavirus) per vedere le ultime puntate.

E intanto si pensa già a quella che potrebbe essere la seconda stagione: dato il grande successo, non si esclude un nuovo ciclo di episodi.