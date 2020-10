I prossimi appuntamenti con la soap turca DayDreamer-Le Ali del Sogno sono previsti per sabato 10 ottobre e domenica 11 su Canale 5. Sabato pomeriggio andrà in onda dalle 14.45 alle 16.05 e domenica andrà in onda alle 16.00.

Le Anticipazioni Tv rivelano che Can e Sanem consolideranno il loro rapporto ma che purtroppo le nozze potrebbero essere un traguardo lontano: il protagonista maschile di DayDreamer infatti avrà problemi con la giustizia.

Spoiler DayDreamer: Sanem mostra a Can il suo rifugio

Nella puntata del 10 ottobre di DayDreamer Sanem porterà il suo fidanzato nel luogo dove si rifugiava da piccola.

Quando era bambina nel suo rifugio scrisse una lettera d'amore destinata all'uomo della sua vita. La protagonista femminile della soap turca consegnerà a Can la lettera scritta anni prima in quanto lo considera l'uomo con cui vuole passare tutta la vita.

Leyla tornerà a lavorare nonostante la crisi con Emre e deciderà di attendere una settimana prima di prendersi una pausa dal suo impiego. La sua presenza sarà fondamentale per la campagna della Red Mood Cosmetics. Nell'appuntamento del 10 ottobre di DayDreamer anche Sanem si impegnerà a fondo nel lavoro e proporrà un interessante slogan per la campagna pubblicitaria.

Il rapporto tra Can e Sanem sarà sempre più solido e per questo i due potrebbero ben presto convolare a nozze: è questa la rivelazione che Mekvibe farà a Mehalat, che non perderà tempo nel diffondere la notizia.

Aysun apprenderà delle possibili nozze tra i protagonisti di DayDreamer ma smentirà il gossip mostrando una rivista in cui Can dichiara di non pensare al matrimonio. Mekvibe sarà molto preoccupata per questo e inizierà a pensare che Can si stia prendendo gioco dei sentimenti della figlia.

Nel frattempo Sanem e Can si recheranno ad una cena di lavoro con Ceyda ed Erding.

La serata trascorrerà tranquilla fino a quando non arriverà Fabbri.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che Can sarà arrestato

Domenica 11 ottobre l'appuntamento con DayDreamer-Le Ali del sogno è previsto su canale 5 dalle 16.00 alle 17.10 circa. Il protagonista maschile della soap tv turca avrà dei gravi problemi con Fabbri.

Can cercherà di convincere l'uomo a cedergli le sue quote dell'agenzia ma Enzo non accetterà.

La situazione degenererà e il fotografo arriverà a picchiare Fabbri. Quest'ultimo deciderà di non lasciar correre e denuncerà il fidanzato di Sanem alla polizia. Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che in seguito le forze dell'ordine si recheranno nell'ufficio di Can per arrestarlo.

Nell'attesa dei nuovi episodi chi vuole rivedere le puntate di DayDreamer lo può fare andando sul sito MediasetPlay.it dove si trova una sezione dedicata alla soap tv.